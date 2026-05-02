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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se disparó él mismo: hombre resulta herido de bala en Manatí

El perjudicado de 23 años no posee licencia de armas

2 de mayo de 2026 - 9:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La condición del herido fue descrita como de cuidado. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre de 23 años resultó herido de bala en la noche del viernes luego de presuntamente dispararse por accidente, en hechos registrados en Manatí, informó la Policía.

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Según el informe de las autoridades, el individuo –que no fue identificado– se disparó en la pierna derecha en la urbanización Luchetti, en el mencionado municipio. Se indicó que no posee licencia de armas.

La Uniformada no ofreció una descripción del arma de fuego utilizada ni cómo el herido tuvo acceso a la misma.

El joven fue transportado a una institución hospitalaria del área y, posteriormente, referido al Centro Médico en Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.

La investigación está a cargo del agente Félix Freytes Cutrera, adscrito a la Policía Municipal de Manatí.

Tags
Policía de Puerto RicoManatíArmas de fuegoHeridos de bala
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