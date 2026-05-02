Se disparó él mismo: hombre resulta herido de bala en Manatí

Un hombre de 23 años resultó herido de bala en la noche del viernes luego de presuntamente dispararse por accidente, en hechos registrados en Manatí, informó la Policía.

Según el informe de las autoridades, el individuo –que no fue identificado– se disparó en la pierna derecha en la urbanización Luchetti, en el mencionado municipio. Se indicó que no posee licencia de armas.

La Uniformada no ofreció una descripción del arma de fuego utilizada ni cómo el herido tuvo acceso a la misma.

El joven fue transportado a una institución hospitalaria del área y, posteriormente, referido al Centro Médico en Río Piedras. Su condición fue descrita como de cuidado.