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Gobierno de Cuba responde a la amenaza de intervención de Donald Trump: “No nos dejamos amedrentar”

El presidente estadounidense aseguró el viernes que “tomará el control” de la isla “casi de inmediato”

2 de mayo de 2026 - 11:03 AM

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Soldados y policías cubanos durante las concentraciones por el Día Internacional de los Trabajadores en La Habana, con un cartel que lee: “Esta bandera, este cielo y esta tierra, la defenderemos al precio que sea necesario”. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió este sábado con un “no nos dejamos amedrentar” a las nuevas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró este viernes que tomará el control de la isla “casi de inmediato”.

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“Los cubanos no nos dejamos amedrentar. La respuesta decidida del pueblo y su respaldo a la Revolución se demostró masivamente este Primero de Mayo”, sostuvo en redes sociales Rodríguez en referencia a las masivas movilizaciones progubernamentales del viernes, con decenas de miles de cubanos.

A su juicio, “la nueva amenaza clara y directa de agresión militar” de Trump “eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera”, vinculando el nuevo paso del presidente de Estados Unidos con las demandas de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

Trump aseguró este viernes que “tomará el control” de Cuba “casi de inmediato”, pero agregó que primero terminará con el “trabajo” en Irán y desplazará de vuelta al mar Caribe al portaaviones USS Abraham Lincoln.

Este mismo viernes la administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la nueva orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno cubano se le bloquearán totalmente sus activos en Estados Unidos.

También esta semana, el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos en su territorio y aseguró que la administración del presidente Trump no lo tolerará.

El Senado estadounidense rechazó el martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

El gobierno cubano convirtió este viernes la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en una concentración de apoyo y centró sus lemas en la defensa de la soberanía nacional y la independencia frente a la creciente presión de Estados Unidos.

Tags
CubaEstados UnidosDonald TrumpMarco Rubio
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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