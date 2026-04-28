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Senado echó a un lado resolución que busca requerir autorización del Congreso antes de un ataque en contra de Cuba

Previamente han fracasado los esfuerzos para frenar la guerra en Irán

28 de abril de 2026 - 6:28 PM

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Los demócratas llevan semanas también tratando de que el presidente Trump consulte al Congreso sobre la guerra en Irán. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - El Senado estadounidense descarriló este martes (51-47) una resolución demócrata que reclamó requerir autorización del Congreso antes del presidente Donald Trump ordenar alguna acción militar en contra de Cuba.

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El senador republicano Rick Scott (Florida) presentó una moción que sacó de la agenda la resolución del senador demócrata Tim Kaine (Virginia), líder de la minoría en la subcomisión del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores.

Scott sostuvo que la resolución era improcedente pues el presidente Trump no ha ordenado ni anunciado una intervención militar en Cuba, que ha estado sujeta recientemente a un bloqueo referente al petróleo, después de más de seis décadas de embargo económico estadounidense.

Los demócratas han querido que el presidente Trump requiera el visto bueno del Congreso antes de continuar la guerra contra Irán o iniciar una intervención militar en Cuba.

“Desde que inició su desastrosa guerra contra Irán, Donald Trump ha dicho que ‘Cuba será la siguiente’ y que ‘quizás visitemos Cuba cuando terminemos’. Lo último que necesitan los trabajadores estadounidenses ahora mismo es otra guerra, y mucho menos una a tan solo 90 millas al sur de Estados Unidos”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Schumer había exhortado a los republicanos a hacerle “un favor a Trump” y evitar una nueva guerra.

“Los demócratas deberían sentir vergüenza por montar un espectáculo en el Senado mientras nosotros luchamos todos los días para liberar a cubanos inocentes del hambre y la tortura”, mantuvo, por su parte, el senador Scott.

En un Senado dividido 53-47, el demócrata John Fetterman (Pensilvania) votó a favor de la moción de Scott, y los republicanos Rand Paul (Kentucky) y Susan Collins (Maine), en contra.

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CubaSenado de Estados UnidosRick ScottTim KaineGuerrasRaúl CastroMiguel Díaz-Canel BermúdezCongreso de Estados UnidosIrán
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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