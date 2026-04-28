Senado echó a un lado resolución que busca requerir autorización del Congreso antes de un ataque en contra de Cuba

Washington D.C. - El Senado estadounidense descarriló este martes (51-47) una resolución demócrata que reclamó requerir autorización del Congreso antes del presidente Donald Trump ordenar alguna acción militar en contra de Cuba.

El senador republicano Rick Scott (Florida) presentó una moción que sacó de la agenda la resolución del senador demócrata Tim Kaine (Virginia), líder de la minoría en la subcomisión del Hemisferio Occidental del Comité de Relaciones Exteriores.

Scott sostuvo que la resolución era improcedente pues el presidente Trump no ha ordenado ni anunciado una intervención militar en Cuba, que ha estado sujeta recientemente a un bloqueo referente al petróleo, después de más de seis décadas de embargo económico estadounidense.

Los demócratas han querido que el presidente Trump requiera el visto bueno del Congreso antes de continuar la guerra contra Irán o iniciar una intervención militar en Cuba.

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“Desde que inició su desastrosa guerra contra Irán, Donald Trump ha dicho que ‘Cuba será la siguiente’ y que ‘quizás visitemos Cuba cuando terminemos’. Lo último que necesitan los trabajadores estadounidenses ahora mismo es otra guerra, y mucho menos una a tan solo 90 millas al sur de Estados Unidos”, indicó el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).

Schumer había exhortado a los republicanos a hacerle “un favor a Trump” y evitar una nueva guerra.

“Los demócratas deberían sentir vergüenza por montar un espectáculo en el Senado mientras nosotros luchamos todos los días para liberar a cubanos inocentes del hambre y la tortura”, mantuvo, por su parte, el senador Scott.