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Nydia Velázquez propone prohibir una intervención militar en Cuba sin autorización del Congreso

“La política exterior de este gobierno está totalmente fuera de control”, sostuvo la congresista demócrata boricua

24 de marzo de 2026 - 2:49 PM

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Nydia Velázquez pide a Donald Trump consultar al Congreso antes de cualquier intervención militar en Cuba. (J. Scott Applewhite)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - La congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York) presentó este martes una resolución en la Cámara de Representantes en busca de prohibir una intervención militar estadounidense en Cuba sin autorización del Congreso.

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La política exterior de este gobierno está totalmente fuera de control y pone en riesgo innumerables vidas estadounidenses y extranjeras. El bloqueo militar (ordenado por el presidente Donald) Trump, sus amenazas y su historial durante este mandato demuestran que el Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional y detener otra guerra desastrosa antes de que sea demasiado tarde”, indicó Velázquez.

Mientras bloquea el acceso de Cuba a la importación de petróleo, una acción que ha agravado el funcionamiento de la red eléctrica y la economía cubana, el presidente Trump ha indicado que se propone “tomar control” de Cuba.

También ha dicho que su administración está en conversaciones con el gobierno de La Habana, que considera está cerca de caer, tras agravarse sus problemas económicos. Por 64 años, adicional al bloqueo naval que ahora tiene en marcha, Estados Unidos ha mantenido un embargo económico en contra de Cuba.

Los demócratas han presentado, sin éxito, otras resoluciones dirigidas a exigir que se consulte al Congreso antes de continuar la guerra con Irán u ordenar una nueva intervención militar en Venezuela.

“La política exterior beligerante de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo. Mientras nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el presidente ha puesto su mira en un cambio de régimen en Cuba”, declaró Velázquez.

Según The New York Times, la administración Trump persigue implantar en Cuba el mismo modelo de intervención que siguió en Venezuela: un cambio en la presidencia sin reclamar de inmediato la salida de todo el equipo de gobierno.

La semana pasada, Trump sostuvo que Cuba es “una nación fracasada”, sin dinero y petróleo, pero con buena tierra y paisajes bonitos. Para el presidente estadounidense, asumir el control de Cuba sería “un gran honor”, y piensa que “podría hacer lo que quisiera con ella”.

“Es una isla hermosa”, dijo Trump, aunque para diferenciarla de alguna jurisdicción estadounidense –quizá Puerto Rico-, alegó erróneamente que Cuba no está en zona de huracanes y que por ello no pediría asistencia por desastres cada semana, un asunto por el cual tuvo diferencias con las autoridades boricuas.

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Nydia VelázquezCubaCongreso de Estados UnidosDonald TrumpVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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