Grupos hispanos y líderes demócratas piden investigación independiente sobre muerte de inmigrante mexicano a manos de ICE

Organizaciones hispanas y líderes demócratas pidieron este jueves una investigación independiente sobre la muerte a tiros, en Houston, Texas, del inmigrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Salgado Araujo, quien residió por 35 años en Estados Unidos, estaba en medio de un proceso para regularizar su estatus migratorio cuando ocurrió el incidente durante una detención de tránsito, en una intersección de la zona hispana de Magnolia Park, en Houston.

“Las tácticas de ICE están fuera de control. Una y otra vez, vemos las trágicas consecuencias de su poder desmedido sobre nuestras comunidades”, indicó Katherine Pichardo, presidenta de Latino Victory Project.

El ICE aseguró, en un comunicado, que Salgado Araujo “embistió un vehículo policial… se negó a obedecer múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como arma en un intento de atropellar a un agente del ICE, lo que provocó que nuestro agente disparara su arma en defensa propia”.

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La muerte de Salgado Araujo, ocurrida el martes, es la primera a manos del ICE desde que agentes de inmigración acabaron con las vidas de dos ciudadanos estadounidenses –Renée Good y Alex Pretti-, en incidentes separados en Minneapolis, Minnesota, a principios de año.

En los casos de Good y Pretti, el ICE y autoridades federales hicieron expresiones que luego fueron desmentidas por grabaciones en vídeo de los sucesos.

La muerte de Salgado Araujo ocurre en momentos en que se han vuelto a intensificar las intervenciones del ICE, como parte de la campaña del presidente Donald Trump para deportar a “millones de indocumentados”.

“La muerte de Lorenzo Salgado Araujo no puede convertirse en la norma a manos de una agencia corrupta, en un país que se proclama democracia y con derecho al debido proceso. Ninguna persona, en este país, que salga de su casa para ir a trabajar debería temer no regresar simplemente por ser inmigrante o latino”, afirmó Pichardo.

Según Associated Press, una vecina de la zona, identificada como Juliet Martinez, relató que vio a dos agentes federales inclinados sobre un hombre en el suelo, sangrando y esposado, con la pierna temblando mientras gritaba de dolor.

El video muestra a Salgado Araujo tendido en el suelo, con un agente al teléfono con una mano en el costado del hombre. Otros dos agentes federales están de pie sobre, al menos, otros tres hombres esposados, indicó AP.

El ICE indicó que el agente se comunicó de inmediato con servicios de emergencia y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) investigará el incidente.

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Pero el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York) –como las organizaciones hispanas–, reclamó una investigación independiente.

“Debe llevarse a cabo una investigación completa, independiente y transparente, sobre el tiroteo que resultó en la muerte de Lorenzo Salgado Araujo. El ICE ha sembrado el caos y la violencia en nuestras calles de manera sistemática”, indicó Schumer, al señalar que insistirán en “reformas para frenar al ICE y poner fin a la violencia”.

La congresista demócrata Sylvia García, quien representa el distrito que incluye Magnolia Park, expresó que debe haber una investigación “transparente e independiente”. Además, dijo que el ICE debe retirarse “de nuestros barrios de inmediato”.

“Durante 35 años, Lorenzo Salgado Araujo construyó su vida aquí. Era esposo, padre, trabajador y no tenía antecedentes penales. Luego, salió a trabajar y fue asesinado por ICE. Su familia está de luto. Nuestra comunidad está indignada”, señaló la congresista García.

Juan Proaño, principal funcionario ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), dijo que Salgado Araujo estaba en medio del trámite para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

Ronaldo Salgado, hijo de Salgado Araujo, indicó que su padre, aunque haya estado sin autorización del gobierno para residir en Estados Unidos, se dedicó a trabajar en construcción por más de tres décadas.