El gobernador Pedro Pierluisi condenó este martes el tiroteo que se registró anoche en la entrada del residencial Jardines de Cataño y que dejó un saldo de tres personas muertas, entre ellas, un niño de cuatro años.

Pierluisi anticipó que estará dando seguimiento personal a la investigación de este incidente, que dejó también heridos a otros dos menores.

“Es un acto de salvajismo el entrar en un tiroteo en un área donde se está celebrando un cumpleaños con niños, o sea, a los responsables de este acto salvaje les debe caer todo el peso de la ley y yo le voy a estar dando seguimiento personal a este caso”, apuntó el primer ejecutivo.

Aseguró que el caso es investigado tanto por las autoridades estatales como las federales “en equipo, como debe ser”. Reveló que el incidente le ha “impactado fuertemente”.

“Aquí, lo importante, es identificar a los que son responsables de este incidente. Estamos hablando de un niño de cuatro años. Se me parte el alma de pensar en sus padres. Otros dos niños de 9 y 10 años heridos. ¿Qué es esto? Esto es una barbaridad así que tenemos que arreciar la luha contra el crimen. Esto no tiene soluciones fáciles, pero hay un aspecto de ley y orden. Aquí básicamente hay que identificarlos, procesarlos y hay que sacarlos de la sociedad libre para protegernos todos porque este tipo de incidente no se debe repetir”, sentenció el gobernador.

Además, del menor de cuatro años, que falleció en el Centro Médico de Río Piedras, también murieron Jesús Carrasquillo Alicea, de 23 años, y Johnny Jay Osorio García, de 24 años. Ambos murieron en la escena del crimen ayer en la entrada del residencial. En el lugar se llevaba a cabo un cumpleaños de menores.