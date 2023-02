“Esto fue un abuso”, exclamó un vecino del residencial Jardines de Cataño, lugar en que se perpetró la primera masacre del año que cobró la vida de Ian Ordóñez Correa, menor de 4 años.

Fueron alrededor de siete hombres los que invadieron la entrada el complejo de vivienda pública la noche de ayer, lunes, cuando la familia de Ordóñez Correa compartía en un cumpleaños. Otros dos niños, de 9 y 10 años, resultaron con heridas en un glúteo y otro en una pierna. Ambos se encuentran fuera de peligro, según las autoridades.

Ordóñez Correa falleció esta madrugada en el Centro Médico de Río Piedras, donde recibía asistencia médica para atender las heridas que sufrió durante el tiroteo.

En la balacera también fueron ultimados Jesús Carrasquillo Alicea, de 23 años, y Johnny Jay Osorio García, de 24 años, quienes, presuntamente, los gatilleros buscaban.

PUBLICIDAD

Los residentes de la zona prefirieron no comentar sobre el lamentable incidente, pero el silencio y las expresiones de duelo inundaron las calles del complejo. Unos de los destrozos que dejó la balacera fueron varios vehículos impactados con cristales rotos, que servían como cruda evidencia de la violencia de arrebatarle la vida a un niño que comenzaba a vivir.

Un vehículo de una residente del residencial fue impactado al menos por 5 balas. (Xavier Araújo)

En la cuadra detrás de la escena, un grupo de mujeres que charlaban entre sí mientras sus hijos jugaban en la acera compartieron, entre líneas, su angustia por esta masacre. Con pocas palabras, respondieron que no habían visto un incidente como este en meses.

“Todos corrimos a escondernos cuando escuchamos los disparos”, apuntó una de las residentes, quien prefirió no identificarse.

“La muerte de este niño no va a quedar impune”, expresó el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, luego de reunirse con el componente de seguridad municipal y estatal en la alcaldía. Comentó que conocía de cerca la familia de Ordóñez Correa.

“Hoy mi pueblo está de luto con el fallecimiento de un niño que conozco de 4 años, víctima de criminales que atacaron un residencial público a mansalva y la familia de estos tres niños. Vamos a hacerle justicia”, abundó.

El primer ejecutivo insistió que han reforzado la seguridad y tienen a 52 policías municipales trabajando 12 horas. Canceló las vacaciones y tiempo extra de los oficiales para asegurar personal para las rondas.

“En mis 61 años que llevo viviendo en Cataño, nunca había visto una escena tan aterradora como la que vimos anoche. (...) Mi esposa ni yo dormimos anoche”, dijo Alicea Vasallo con los ojos llorosos.

PUBLICIDAD

En la foto, el alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, conversa con componente de seguridad del municipio. (Xavier Araújo)

El coronel del área de Bayamón del Negociado de la Policía, Israel Vázquez Rivera, detalló que establecieron un plan de seguridad con 70 efectivos para vigilar diferentes lugares de Cataño y otras zonas aledañas. “Vamos a tener personal de tránsito y vamos a tener personal de todas las unidades de la Policía porque para el comisionado como para el secretario de Seguridad Pública es prioridad”, comentó.

No compartió detalles de la investigación en curso, pero aseguró que ya tienen personas de interés en la mira. “En el municipio de Cataño llevamos alrededor de seis meses donde no hemos tenido ningún acto de violencia como este que sucedió, en este año, no había ocurrido ningún acto de violencia donde hubiese ni siquiera agresión ni asesinato dentro de los residenciales”, detalló Vázquez Rivera.

Del mismo modo, el alcalde de Cataño contó, conmovido, que uno de los menores herido le narró, cuando fue a visitarlo al hospital, que había ido a socorrer a su hermanita cuando ocurrió el tiroteo.

“Estos niños y su familia van a tener la protección del municipio. Van a tener la protección del Estado. Su familia también. No lo duden. Luego de aquí, parto para el (hospital) pediátrico a encontrarme con el padre y la madre de dos niños espectaculares que vivieron esta horrible escena”, dijo Alicea Vasallo.

Además, visitó dos escuelas públicas de Cataño con el Departamento de Educación para conocer el sentir de la comunidad escolar y brindar apoyo. Adelantó que se reunirá con el gobernador Pedro Pierluisi mañana, miércoles, para discutir alternativas para atacar la criminalidad en el municipio.

PUBLICIDAD

“Me siento triste como alcalde. Me siento triste como padre porque tengo hijos. No quisiera estar en los zapatos de mi amigo Javier que es el padre del niño. Hablé con él esta mañana y le dije que todo un pueblo está con él”, aseguró.