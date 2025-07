Rusia ataca a Ucrania con más de 700 drones

Trump dice que Estados Unidos debe enviar más armas a Ucrania

El miércoles, Estados Unidos reanudó las entregas de ciertas armas, incluidas municiones de 155 mm y cohetes guiados de precisión conocidos como GMLRS, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press bajo condición de anonimato para poder proporcionar detalles que no se habían anunciado públicamente. No está claro exactamente cuándo comenzaron a moverse las armas.