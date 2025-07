Desgarradoras y heroicas historias de rescate surgen tras inundaciones en Texas

Se cree que más de 160 personas siguen desaparecidas y por lo menos 118 han muerto en las inundaciones que devastaron la región de Hill Country en Texas. El gran número de desaparecidos sugiere que la magnitud total de la catástrofe aún no está clara cinco días después del desastre.

Los funcionarios públicos de la zona han sido objeto de críticas en medio de preguntas sobre la cronología de lo sucedido y por qué no se emitieron advertencias generalizadas ni se hicieron más preparativos.

Pero comentó que la prioridad por ahora es recuperar a las víctimas. “No estamos huyendo. No vamos a escondernos de nada”, afirmó el jefe policial.

Raymond Howard, un miembro del consejo municipal de Ingram, señaló que era “inconcebible” que los funcionarios del condado no actuaran.

Aumenta número de desaparecidos

Las autoridades han buscado más información sobre quienes estaban en el popular destino turístico durante el fin de semana del feriado por el Día de la Independencia, pero no se habían registrado en ningún campamento u hotel y podrían haber estado en la zona sin que muchos lo supieran, dijo Abbott.

Apenas dos días antes, los inspectores estatales habían aprobado el plan de emergencias del recinto. Pero en los reportes de inspección de cinco años facilitados a The Associated Press no se ofrecen detalles sobre cómo se instruiría a las campistas sobre la evacuación.