En helicóptero y a caballo: buscan a desaparecidos en inundaciones en Texas

Hunt - Mientras en Texas continuaba la búsqueda el miércoles de las más de 160 personas que se cree están desaparecidas días después de que una destructiva pared de agua matara a más de 100 personas, la magnitud total de la catástrofe aún no se ha revelado, ya que las autoridades advirtieron que podrían aparecer más víctimas no contabilizadas entre las enormes pilas de escombros que se extienden por kilómetros (millas).

“Sepan esto: no pararemos hasta que se localice a cada desaparecido. Sepan también esto: es muy probable que se añadan más nombres más a esa lista”, dijo el gobernador, Greg Abbott, en una conferencia de prensa el martes.

Según Abbott, las autoridades han estado buscando más información sobre quienes estaban en la región de Hill Country durante el feriado del 4 de julio, pero no se habían registrado en ningún campamento u hotel y podrían haber estado en la zona sin que muchos lo supieran.

Abbott prometió que las labores de búsqueda no cesarán hasta que se dé con todos los desaparecidos. Además, dijo que el presidente Donald Trump se ha comprometido a proporcionar toda la ayuda que Texas necesite para recuperarse de la tragedia. Trump planea visitar el estado el viernes.

Escenas de devastación en Camp Mystic

Solo dos días antes, los inspectores estatales habían aprobado el plan de emergencias del recinto. Pero los reportes de inspección de cinco años facilitados a The Associated Press no ofrecen detalles sobre cómo se instruiría a las campistas sobre la evacuación ni las tareas específicas asignadas a cada miembro del personal y monitor.