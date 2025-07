Cinco años de informes de inspección publicados por Associated Press no ofrecen detalles específicos sobre esos planes en Camp Mystic, lo que genera nuevas preguntas sobre el nivel de preparación del campamento antes de las intensas lluvias del 4 de julio en la propensa a inundaciones región montañosa de Texas, conocida como Hill Country.

La tragedia golpea a un campamento histórico

Una cosa que probablemente dificultó la evacuación fue la oscuridad, agregó Lauten. Las campistas no tienen acceso a sus teléfonos durante su estadía, y de todas formas no habría señal celular debido a la ubicación remota.

“Esto está en medio de la nada y no tenían electricidad”, dijo. “Estaba completamente oscuro, como de no poder ver ni a metro y medio de distancia. Nunca he visto estrellas como allí, porque no hay ninguna luz”.