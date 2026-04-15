Autoridades capturan al prófugo “Silencio” en Miami

Las autoridades capturaron este miércoles, en Miami, a un prófugo del operativo que llevaron a cabo el mes pasado en Puerto Rico contra la ganga denominada como “La Familia Nunca Muere”.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) identificó al fugitivo arrestado como Néstor Gonzalez Muñiz, alias “Silencio”.

Según la DEA, fue intervenido por oficiales de esa agencia con base en Miami y Orlando, así como por oficiales del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Por su parte, la Policía indicó que el arresto fue coordinado con su División de Arrestos Especiales y Extradiciones, ya que González Muñiz figuraba entre los más buscados de las autoridades estatales, con una fianza global de $4.5 millones.

“‘Silencio’ era buscado por un asesinato y secuestro ocurrido el 24 de diciembre de 2024 en los predios del establecimiento D’Girls en Santurce, hechos por los que ya varios individuos, pertenecientes a una organización criminal de la barriada Figueroa, están cumpliendo sentencia”, apuntó el informe de la Uniformada.

PUBLICIDAD

Mientras, a nivel federal, González Muñiz era el #9 en el pliego acusatorio emitido por un gran jurado en San Juan.

De los 52 acusados, la DEA en Puerto Rico informó permanecen prófugos Junior Sánchez González, alias “Bere/Bereta/Gemelo”; John Rentas Rivera, alias “Dálmata”; Giann Rijos Sepúlveda, alias “Yeesy/Yisi/Yeezysito”; y Freddy Maldonado Castillo y “Sonrisa”.

La acusación alega que la ganga generó sobre $12 millones como parte de sus operaciones de narcotráfico desde el 2018.