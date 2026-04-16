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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a un hombre por caso de violencia de género en un motel

La víctima fue llevada a un hospital para atender una herida

16 de abril de 2026 - 7:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso será referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga como un caso de violencia de género una agresión a una mujer este jueves, en un motel en San Juan.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 2:07 a.m., en el kilómetro 26.2 de la carretera PR-1, en Caimito.

En comunicado de prensa, la Policía informó que una llamada a uno de sus cuarteles alertó sobre la situación.

Agregó que “una mujer resultó herida en la cabeza tras ser agredida con un objeto punzante”.

“La perjudicada fue transportada a un hospital cercano y al momento se desconoce su condición”, apuntó.

“Relacionado con estos hechos, un hombre se encuentra bajo custodia de la Uniformada”, agregó.

Agentes adscritos al Precinto de Caimito realizaron la investigación inicial, mientras que el caso será referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoViolencia de género
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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