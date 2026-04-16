Arrestan a un hombre por caso de violencia de género en un motel

La Policía investiga como un caso de violencia de género una agresión a una mujer este jueves, en un motel en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:07 a.m., en el kilómetro 26.2 de la carretera PR-1, en Caimito.

En comunicado de prensa, la Policía informó que una llamada a uno de sus cuarteles alertó sobre la situación.

Agregó que “una mujer resultó herida en la cabeza tras ser agredida con un objeto punzante”.

“La perjudicada fue transportada a un hospital cercano y al momento se desconoce su condición”, apuntó.

“Relacionado con estos hechos, un hombre se encuentra bajo custodia de la Uniformada”, agregó.