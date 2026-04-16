Arrestan a un hombre por caso de violencia de género en un motel
La víctima fue llevada a un hospital para atender una herida
16 de abril de 2026 - 7:42 AM
16 de abril de 2026 - 7:42 AM
La Policía investiga como un caso de violencia de género una agresión a una mujer este jueves, en un motel en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 2:07 a.m., en el kilómetro 26.2 de la carretera PR-1, en Caimito.
En comunicado de prensa, la Policía informó que una llamada a uno de sus cuarteles alertó sobre la situación.
Agregó que “una mujer resultó herida en la cabeza tras ser agredida con un objeto punzante”.
“La perjudicada fue transportada a un hospital cercano y al momento se desconoce su condición”, apuntó.
“Relacionado con estos hechos, un hombre se encuentra bajo custodia de la Uniformada”, agregó.
Agentes adscritos al Precinto de Caimito realizaron la investigación inicial, mientras que el caso será referido al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan.
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