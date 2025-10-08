Encuentran un cuerpo calcinado cerca de una playa en Loíza

El cuerpo de un persona calcinada fue encontrada en la mañana de este miércoles cerca de una playa en Loíza, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una persona llamó de forma confidencial a la Policía Municipal de Loíza para avisar sobre la situación.

Posteriormente, un agente municipal corroboró la información y avisó a las autoridades estatales sobre el hallazgo del cuerpo a orillas de la playa de un centro de acampar, cerca de la carretera PR-187.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Carolina se hará cargo de la pesquisa.