8 de octubre de 2025
Encuentran un cuerpo calcinado cerca de una playa en Loíza

Las autoridades fueron alertadas por una llamada anónima

8 de octubre de 2025 - 11:55 AM

Hasta este martes, la Policía había reportado 343 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 377 registrados a la misma fecha en el 2024. (GFR Media)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

El cuerpo de un persona calcinada fue encontrada en la mañana de este miércoles cerca de una playa en Loíza, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, una persona llamó de forma confidencial a la Policía Municipal de Loíza para avisar sobre la situación.

Posteriormente, un agente municipal corroboró la información y avisó a las autoridades estatales sobre el hallazgo del cuerpo a orillas de la playa de un centro de acampar, cerca de la carretera PR-187.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región policiaca de Carolina se hará cargo de la pesquisa.

Hasta este martes, la Policía había reportado 343 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 377 registrados a la misma fecha en el 2024.

LoízaPolicía de Puerto RicoAsesinatos
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
