¿Arte deteriorado? Michelle Taburno Vasarely reclama inspeccionar obras ocupadas por el FBI

La coleccionista de arte Michele Taburno Vasarely solicitó al Tribunal Federal en San Juan que le permita inspeccionar las obras ocupadas por el gobierno federal alegando que estarían guardadas en condiciones inapropiadas.

En una moción radicada por su abogado Carlos Andréu Collazo el mes pasado, Taburno Vasarelly sostuvo que “las acciones del mismo gobierno demuestran” que las obras ocupadas “no están guardadas apropiadamente y corren el riesgo de deteriorarse, dañarse y sufrir daños irreparables, lo que refuerza aún más su derecho a inspeccionarla”.

Señaló que, el pasado 13 de febrero, los federales le devolvieron una pieza que no se suponía que fuera ocupada en el allanamiento en que agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) acudieron a su residencia, en el Viejo San Juan, en abril de 2023, para ocupar cientos de obras de su suegro, el artista Víctor Vasarely, considerado como el padre del arte óptico y geométrico (Op-Art) y quien falleció en 1997.

PUBLICIDAD

1 / 17 | Fotos | Autoridades extraen obras de arte de propiedad en el Viejo San Juan. La portavoz del FBI en la isla, Limary Cruz Rubio, confirmó que la agencia federal se encuentra en el Viejo San Juan apoyando los esfuerzos de autoridades francesas, como parte de un memorando de entendimiento. - Miguel J. Rodríguez Carrillo 1 / 17 Fotos | Autoridades extraen obras de arte de propiedad en el Viejo San Juan La portavoz del FBI en la isla, Limary Cruz Rubio, confirmó que la agencia federal se encuentra en el Viejo San Juan apoyando los esfuerzos de autoridades francesas, como parte de un memorando de entendimiento. Miguel J. Rodríguez Carrillo Compartir

“Pese a las numerosas declaraciones del Gobierno de que la propiedad estaba almacenada en un ambiente con temperatura controlada, la propiedad devuelta presentaba signos de deterioro debido a un almacenamiento o manipulación inadecuados”, denunció la moción, incluyendo una carta de una experta en arte que aseguró haber analizado la pieza devuelta.

De acuerdo con la moción, Diane Lahumière, gerente de una galería en París, encontró que la pieza titulada LYRA-R “estaba húmeda y visiblemente flácida, lo que, según la experta, se debía a la exposición de la pintura a la humedad y a la falta de control climático, lo que puede producir la formación de micropartículas y agentes biológicos que degradan progresivamente el lienzo y los materiales estructurales de la obra de arte”.

1 / 13 | Fotos | Un pequeño museo en casa: así es la residencia de Michele Vasarely. La coleccionista y especialista en arte Michele Vasarely aseguró que es víctima de una trama incoada por el hijo de su esposo. - Carlos Giusti/Staff 1 / 13 Fotos | Un pequeño museo en casa: así es la residencia de Michele Vasarely La coleccionista y especialista en arte Michele Vasarely aseguró que es víctima de una trama incoada por el hijo de su esposo. Carlos Giusti/Staff Compartir

Agregó que confrontaron a la Fiscalía federal con “los resultados de la inspección”, pero de todas formas “rehusaron la solicitud de Vasarely para inspeccionar su propiedad”.

Por su parte, los fiscales Jonathan Gottfried y Allison Ickovic expresaron que la petición de Taburno Vasarely debe ser denegada.

En su contestación a la moción, plantearon que la coleccionista de arte “ha sido consciente durante casi dos años y medio de que al menos cuarenta de las pinturas incautadas resultaron dañadas debido a factores provocados por ella misma”, en referencia a Taburno Vasarely.

Como parte de su argumento, incluyeron extractos de un informe preparado por un experto en arte, Berthold Müller, quien declaró durante una vista en el Tribunal Federal en 2024.

Michele Vasarely narra incautación de obras de Victor Vasarely: “No había que hacer todo este teatro. El jueguito duró doce horas” El FBI y las autoridades francesas allanaron la Fundación Michele Vasarely en Viejo San Juan. Conversamos con la manejadora de la entidad.

Ese informe indicaba que “debido a sus condiciones de almacenamiento inadecuadas, al menos cuarenta obras presentaban un deterioro significativo (piezas faltantes, rasgaduras, abolladuras, suciedad), lo que requería la intervención de un restaurador que, tras un estudio exhaustivo, podrá determinar el alcance de la restauración necesaria para cada obra”.

PUBLICIDAD

“Algunas de las obras incautadas presentaban signos de deterioro (grietas, abolladuras, rasgaduras, etc.) debido al incumplimiento de las normas básicas de conservación y almacenamiento. Dado que la casa de la Sra. Taburno se encuentra junto al mar [...], la salinidad del aire resulta perjudicial para la conservación de las obras de arte”, apuntó Müller.

Los fiscales argumentaron, además, que la inspección solicitada podría afectar las obras, que están guardadas en una bóveda de ambiente controlado, debido a que requeriría la intervención de varias personas “envolviendo y desenvolviendo” las piezas, lo que a su vez impacta la temperatura y humedad del lugar.

“Finalmente, debido al procedimiento penal francés y para respetar el debido proceso francés, los jueces a cargo del caso criminal han confirmado que deben estar presentes junto con un perito designado por el tribunal (la Sra. Lahumière no está en el registro de peritos designados por el tribunal francés)”, lee el documento.

“Esto significa que los jueces no sólo tendrían que tomar mucho tiempo de su ocupada agenda para volar a Puerto Rico, en detrimento de otros acusados ​​y del público francés, sino que también tendrían que pedir permiso y presentar una solicitud a través del MLAT para llevar a cabo otra parte de la investigación criminal en suelo estadounidense; ellos no pueden simplemente reservar un vuelo como individuos privados”, afirmó al Fiscalía.