NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo en Barrio Obrero

Unos agentes que daban una ronda preventiva hallaron el cuerpo, informó la Policía

28 de noviembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Cuerpo de Investigación Criminal asumió la pesquisa. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cuerpo de un hombre fue hallado en el interior de un vehículo en la avenida Catalino “Tite” Curet Alonso, cerca de la Plaza Antonio R. Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, agentes del Precinto de Barrio Obrero realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a un hombre, en el área del pasajero del vehículo, que no respondía a los llamados.

Posteriormente, paramédicos acudieron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias que rodean los hechos.

El perjudicado fue descrito como un hombre de tez negra, de aproximadamente 40 años de edad, con una estatura de 5 pies y 10 pulgadas. Al momento de los hechos, vestía un pantalón mahón azul, una camiseta roja y calzado deportivo blanco con negro.

El agente Javier Rodríguez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, está a cargo de la pesquisa.

Mientras, la fiscal Ana María Martínez ordenó el levantamiento del cadáver para su transportación al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para conocer la causa de muerte.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICSanturceSan JuanBarrio Obrero
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
¿Quiénes somos?

Correcciones
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
