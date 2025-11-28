Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un vehículo en Barrio Obrero

El cuerpo de un hombre fue hallado en el interior de un vehículo en la avenida Catalino “Tite” Curet Alonso, cerca de la Plaza Antonio R. Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, agentes del Precinto de Barrio Obrero realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a un hombre, en el área del pasajero del vehículo, que no respondía a los llamados.

Posteriormente, paramédicos acudieron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales.

De momento, se desconoce la identidad del fallecido y las circunstancias que rodean los hechos.

El perjudicado fue descrito como un hombre de tez negra, de aproximadamente 40 años de edad, con una estatura de 5 pies y 10 pulgadas. Al momento de los hechos, vestía un pantalón mahón azul, una camiseta roja y calzado deportivo blanco con negro.

El agente Javier Rodríguez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, está a cargo de la pesquisa.