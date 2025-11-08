Asesinan a tiros a un joven de 24 años en El Tuque en Ponce
El incidente se reportó a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1
8 de noviembre de 2025 - 9:15 AM
Un hombre fue asesinado a tiros a las 5:48 p.m. del viernes en la calle Arpa, intersección con la calle Coral, del sector Brisas del Caribe, en El Tuque, en Ponce.
El informe de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un herido de bala en el lugar.
Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un joven, identificado como Joseph Japhet Vega Arroyo, de 24 años y residente de Ponce, herido de bala.
El perjudicado fue transportado por paramédicos a la Sala de Emergencias del Hospital Damas en Ponce, donde un médico certificó su muerte.
El agente Héctor Cappas de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en unión al fiscal Daniel Vélez Carrera, se hizo cargo de la investigación.
