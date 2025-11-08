Asesinan a tiros a un joven de 24 años en El Tuque en Ponce

Un hombre fue asesinado a tiros a las 5:48 p.m. del viernes en la calle Arpa, intersección con la calle Coral, del sector Brisas del Caribe, en El Tuque, en Ponce.

El informe de la Policía sostiene que una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un herido de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un joven, identificado como Joseph Japhet Vega Arroyo, de 24 años y residente de Ponce, herido de bala.

El perjudicado fue transportado por paramédicos a la Sala de Emergencias del Hospital Damas en Ponce, donde un médico certificó su muerte.