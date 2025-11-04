Opinión
4 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a tiros a un hombre en una residencia en Río Grande

El crimen fue reportado a las 10:15 a.m. de este martes, informó la Policía

4 de noviembre de 2025 - 11:20 AM

Foto de archivo de una escena del crimen.
Foto de archivo de una escena del crimen. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado a tiros en la mañana de este martes en el interior de una residencia en la calle Soledad en Río Grande, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
