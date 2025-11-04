Asesinan a tiros a un hombre en una residencia en Río Grande
El crimen fue reportado a las 10:15 a.m. de este martes, informó la Policía
4 de noviembre de 2025 - 11:20 AM
Un hombre fue asesinado a tiros en la mañana de este martes en el interior de una residencia en la calle Soledad en Río Grande, informó la Policía.
Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.
