Asesinan a tiros a un hombre en una residencia en Río Grande

Un hombre fue asesinado a tiros en la mañana de este martes en el interior de una residencia en la calle Soledad en Río Grande, informó la Policía.

Según la información preliminar, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de un hombre, el cual no ha sido identificado, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.