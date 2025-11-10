Asesinan a un hombre que se detuvo a cambiar la goma de su carro en Gurabo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Gurabo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:11 p.m. de ayer, en el kilómetro 50.7 de la carretera PR-181, intersección con la carretera PR-945, del barrio Santa Rita.

Según el informe, “mientras un hombre identificado como Luis O. Suárez Boria, de 25 años y residente en Gurabo, se encontraba en el lugar reemplazando una goma de su vehículo, al lugar llegó otro auto desde el cual varios individuos le realizaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte”.

“Suárez Boria poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de armas y Sustancias Controladas”, agregó el informe policiaco.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, la fiscal Maribel Mojica y personal del Instituto de Ciencias Forenses se hicieron cargo de la pesquisa.