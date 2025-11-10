Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de noviembre de 2025
77°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asesinan a un hombre que se detuvo a cambiar la goma de su carro en Gurabo

Fue baleado por individuos que viajaban en otro auto

10 de noviembre de 2025 - 6:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cadáveres fueron encontrados a orillas de la carretera, pero no se levantaron casquillos, lo que apunta a que fueron ejecutados en otro lugar. (Archivo)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 395 asesinatos en lo que va de este año, 26 menos que los 421 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este domingo en Gurabo.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 6:11 p.m. de ayer, en el kilómetro 50.7 de la carretera PR-181, intersección con la carretera PR-945, del barrio Santa Rita.

Según el informe, “mientras un hombre identificado como Luis O. Suárez Boria, de 25 años y residente en Gurabo, se encontraba en el lugar reemplazando una goma de su vehículo, al lugar llegó otro auto desde el cual varios individuos le realizaron múltiples disparos que le ocasionaron la muerte”.

“Suárez Boria poseía expediente criminal por violaciones a la Ley de armas y Sustancias Controladas”, agregó el informe policiaco.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas, la fiscal Maribel Mojica y personal del Instituto de Ciencias Forenses se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 395 asesinatos en lo que va de este año, 26 menos que los 421 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 10 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: