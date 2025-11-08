Policía investiga el asesinato de un hombre en Hato Rey

Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en un incidente registrado en la calle Juan Peña Reyes, en Hato Rey.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.

Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron, en el suelo, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.

De momento, se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.