Policía investiga el asesinato de un hombre en Hato Rey
El crimen ocurrió a las 5:11 a.m. en la calle Juan Peña Reyes
8 de noviembre de 2025 - 8:56 AM
8 de noviembre de 2025 - 8:56 AM
Un hombre fue asesinado en la madrugada de este sábado en un incidente registrado en la calle Juan Peña Reyes, en Hato Rey.
De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos en el mencionado lugar.
Cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron, en el suelo, el cuerpo baleado de un hombre, quien no ha sido identificado.
De momento, se desconocen las circunstancias detrás de los hechos.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal Luis Valentín Córdova, lideran la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: