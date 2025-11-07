Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Aparece en buen estado joven de 19 años que fue reportada como desaparecida en Manatí

La Policía confirmó que fue localizada en el área de Bayamón

7 de noviembre de 2025 - 10:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Omayra Angeliz López Rodríguez apareció en buen estado. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía informó que la joven Omayra Angeliz López Rodríguez, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado miércoles, fue localizada en el área de Bayamón en buen estado de salud.

RELACIONADAS

Así lo informó este viernes el agente Efraín Villanueva Aldarondo, de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, según un informe actualizado.

La joven, quien reside en un hogar en Manatí, fue reportada como desaparecida por la trabajadora social Zuleika Candelaria Valentín.

En ese momento, la Policía informó que la joven había sido vista por última vez a las 7:30 a.m. del 5 de noviembre, cuando fue llevada a la institución educativa NUC University en Manatí. Sin embargo, cuando su cuidadora fue a recogerla, cerca de las 2:30 p.m. de ese día, se constató que la joven no se encontraba en el lugar y se desconocía su paradero.

Para poder localizarla, la Uniformada emitió un informe en el que solicitaba ayuda ciudadana y describía la joven como de tez blanca, 4’8” de estatura, 210 libras de peso, ojos verdes y cabello color rojo.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICPersonas desaparecidas
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 7 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: