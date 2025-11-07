Aparece en buen estado joven de 19 años que fue reportada como desaparecida en Manatí
La Policía confirmó que fue localizada en el área de Bayamón
7 de noviembre de 2025 - 10:36 AM
La Policía informó que la joven Omayra Angeliz López Rodríguez, de 19 años, quien fue reportada como desaparecida el pasado miércoles, fue localizada en el área de Bayamón en buen estado de salud.
Así lo informó este viernes el agente Efraín Villanueva Aldarondo, de la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo, según un informe actualizado.
La joven, quien reside en un hogar en Manatí, fue reportada como desaparecida por la trabajadora social Zuleika Candelaria Valentín.
En ese momento, la Policía informó que la joven había sido vista por última vez a las 7:30 a.m. del 5 de noviembre, cuando fue llevada a la institución educativa NUC University en Manatí. Sin embargo, cuando su cuidadora fue a recogerla, cerca de las 2:30 p.m. de ese día, se constató que la joven no se encontraba en el lugar y se desconocía su paradero.
Para poder localizarla, la Uniformada emitió un informe en el que solicitaba ayuda ciudadana y describía la joven como de tez blanca, 4’8” de estatura, 210 libras de peso, ojos verdes y cabello color rojo.
