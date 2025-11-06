Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
6 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a joven de 20 años por el asesinato de una enfermera retirada en Fajardo

En el incidente, reportado el 19 de junio, también falleció un hombre, mientras que una tercera persona resultó herida

6 de noviembre de 2025 - 10:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
James J. Vázquez Quiñones, de 20 años, residente en Fajardo. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un joven de 20 años fue arrestado por el doble asesinato ocurrido el pasado 19 de junio, en el que perdió la vida un hombre y una enfermera retirada que fue alcanzada por una bala mientras descansaba en su hogar en la barriada Obrera, en Fajardo.

RELACIONADAS

El imputado fue identificado como James J. Vázquez Quiñones, residente de Fajardo, quien fue detenido por agentes de la División de Arrestos Especiales de Aibonito tras diligenciar la orden de arresto en su contra en el residencial Manuel Martorell en Comerio.

La jueza Jenny Negrón Marín, del Tribunal de Aibonito, había encontrado causa para arresto en ausencia y había expedido la orden de arresto con una fianza de $1.3 millones por cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Gilberto Figueroa y el sargento Keneth Rivera, de la División de Arrestos Especiales de Aibonito.

El imputado fue llevado al Tribunal de San Juan, donde la juez Rocío Alonzo González ratificó la fianza y ordenó su ingreso a una institución correccional del país.

Según la investigación policial, el doble asesinato se reportó el 19 de junio, a las 4:50 p.m., tras suscitarse la balacera que cobró la vida de Mildred L. Martínez Romero, de 80 años, y un hombre identificado como Dolores “Yiyo” Correa Estrellas, de 51.

La Uniformada indicó que Martínez Romero se encontraba en la sala de su casa cuando una bala penetró y la impactó, provocándole la muerte en el acto. Mientras, el cuerpo de Correa Estrella fue encontrado en la calle Luis de Celis.

Una tercera persona, un hombre de 32 años, se encontraba en estado crítico tras recibir varias heridas de bala. No obstante, la Uniformada no actualizó su estado de salud.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICAsesinatosFajardo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 6 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: