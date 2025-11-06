Arrestan a joven de 20 años por el asesinato de una enfermera retirada en Fajardo

Un joven de 20 años fue arrestado por el doble asesinato ocurrido el pasado 19 de junio, en el que perdió la vida un hombre y una enfermera retirada que fue alcanzada por una bala mientras descansaba en su hogar en la barriada Obrera, en Fajardo.

El imputado fue identificado como James J. Vázquez Quiñones, residente de Fajardo, quien fue detenido por agentes de la División de Arrestos Especiales de Aibonito tras diligenciar la orden de arresto en su contra en el residencial Manuel Martorell en Comerio.

La jueza Jenny Negrón Marín, del Tribunal de Aibonito, había encontrado causa para arresto en ausencia y había expedido la orden de arresto con una fianza de $1.3 millones por cargos de asesinato, tentativa de asesinato y violación a la Ley de Armas.

La orden de arresto fue diligenciada por el agente Gilberto Figueroa y el sargento Keneth Rivera, de la División de Arrestos Especiales de Aibonito.

El imputado fue llevado al Tribunal de San Juan, donde la juez Rocío Alonzo González ratificó la fianza y ordenó su ingreso a una institución correccional del país.

Según la investigación policial, el doble asesinato se reportó el 19 de junio, a las 4:50 p.m., tras suscitarse la balacera que cobró la vida de Mildred L. Martínez Romero, de 80 años, y un hombre identificado como Dolores “Yiyo” Correa Estrellas, de 51.

La Uniformada indicó que Martínez Romero se encontraba en la sala de su casa cuando una bala penetró y la impactó, provocándole la muerte en el acto. Mientras, el cuerpo de Correa Estrella fue encontrado en la calle Luis de Celis.