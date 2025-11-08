Opinión
8 de noviembre de 2025
87°bruma
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Violenta madrugada: asesinan a hombre dentro de un negocio en Bayamón

Según la Policía, un desconocido le habría disparado en el establecimiento

8 de noviembre de 2025 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escena de asesinato. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 36 años fue asesinado en la madrugada de este sábado en el negocio JR Mini Market, en la avenida Dr. Ramón Emeterio Betances, en Bayamón.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al precinto de Bayamón Norte alertó sobre una persona muerta en el interior del establecimiento.

De acuerdo con las autoridades, se informó que el hombre, quien llegó al local, fue herido de bala por un desconocido. Tras la agresión grave, el perjudicado cayó al suelo y falleció en el establecimiento.

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala.

El occiso fue identificado por la Uniformada como Kevin Jael Sánchez Fernández, de 36 años.

Según la Policía, el occiso poseía expediente criminal por asesinato, robo y violaciones a la Ley de Armas.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal Josué Padilla se hicieron cargo de la pesquisa.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICBayamónAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
