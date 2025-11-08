Violenta madrugada: asesinan a hombre dentro de un negocio en Bayamón

Un hombre de 36 años fue asesinado en la madrugada de este sábado en el negocio JR Mini Market, en la avenida Dr. Ramón Emeterio Betances, en Bayamón.

El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al precinto de Bayamón Norte alertó sobre una persona muerta en el interior del establecimiento.

De acuerdo con las autoridades, se informó que el hombre, quien llegó al local, fue herido de bala por un desconocido. Tras la agresión grave, el perjudicado cayó al suelo y falleció en el establecimiento.

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala.

El occiso fue identificado por la Uniformada como Kevin Jael Sánchez Fernández, de 36 años.

Según la Policía, el occiso poseía expediente criminal por asesinato, robo y violaciones a la Ley de Armas.