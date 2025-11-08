Violenta madrugada: asesinan a hombre dentro de un negocio en Bayamón
Según la Policía, un desconocido le habría disparado en el establecimiento
8 de noviembre de 2025 - 10:21 AM
8 de noviembre de 2025 - 10:21 AM
Un hombre de 36 años fue asesinado en la madrugada de este sábado en el negocio JR Mini Market, en la avenida Dr. Ramón Emeterio Betances, en Bayamón.
El informe preliminar de la Policía sostiene que una llamada al precinto de Bayamón Norte alertó sobre una persona muerta en el interior del establecimiento.
De acuerdo con las autoridades, se informó que el hombre, quien llegó al local, fue herido de bala por un desconocido. Tras la agresión grave, el perjudicado cayó al suelo y falleció en el establecimiento.
En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala.
El occiso fue identificado por la Uniformada como Kevin Jael Sánchez Fernández, de 36 años.
Según la Policía, el occiso poseía expediente criminal por asesinato, robo y violaciones a la Ley de Armas.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón y el fiscal Josué Padilla se hicieron cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: