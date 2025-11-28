Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en Guaynabo

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado ayer en la tarde en la calle Martínez Nadal, intersección con la calle Hermandad, del barrio Amelia en la ciudad de Guaynabo.

El informe preliminar detalla que una llamada al cuartel “alertó sobre la situación”. En la escena, agentes de la Uniformada encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.