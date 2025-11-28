Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Encuentran el cuerpo baleado de un hombre en Guaynabo

El crimen se reportó ayer, jueves, Día de Acción de Gracias

28 de noviembre de 2025 - 6:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
Al momento, la víctima no ha sido identificada.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cuerpo baleado de un hombre fue encontrado ayer en la tarde en la calle Martínez Nadal, intersección con la calle Hermandad, del barrio Amelia en la ciudad de Guaynabo.

RELACIONADAS

El informe preliminar detalla que una llamada al cuartel “alertó sobre la situación”. En la escena, agentes de la Uniformada encontraron el cuerpo baleado de un hombre.

Al momento, la víctima no ha sido identificada.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón investiga.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuaynabo
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 28 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: