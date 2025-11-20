Opinión
20 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Apareció “Careta”, el chihuahua robado durante un escalamiento en Guaynabo

Los dueños habían ofrecido una recompensa para quien lo entregara sano y salvo

20 de noviembre de 2025 - 11:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El chihuahua llamado Careta había sido robado durante un escalamiento en Guaynabo, (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El perrito chihuahua que fue robado durante el escalamiento de un apartamento en la noche del lunes, en Guaynabo, fue entregado sano y salvo a sus dueños.

RELACIONADAS

Así lo confirmó a El Nuevo Día Lucie de la Torre, sobrina de la dueña de la mascota.

El robo se reportó en el Condominio Parque San Patricio 1.

Según la investigación preliminar, la querellante alegó que, al regresar en horas de la noche, se percató de que “alguien logró acceso al interior” de su apartamento, “forzando un panel”.

Luego observó que le robaron “una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000”. El informe policíaco indica que también le “forzaron una caja fuerte y se apropiaron de otra”, robándole “aproximadamente $70,000 en efectivo”.

“Además, se apropiaron de un perrito de un año de la raza Chihuahua color blanco y crema con un valor de alrededor de $700”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Posteriormente, en las redes sociales, De la Torre anunció la recompensa de $3,000 a quien entregara a la mascota llamada “Careta”, de un año, raza apple head chihuahua y descrito “de bolsillo, súper pequeño”.

El anuncio indicaba que “no haremos preguntas, solo necesitamos a nuestro bebé sano y salvo”.

La súplica fue compartida por miles de usuarios en las redes sociales, hasta que en horas de la noche de ayer, miércoles, se informó que “apareció Careta”.

“Puerto Rico lo hace mejor!!!”, celebró De la Torre en el anuncio. “La persona que lo entregó no quiso recompensa. Un millón de gracias por tu buen corazón”.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
