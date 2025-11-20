Apareció “Careta”, el chihuahua robado durante un escalamiento en Guaynabo

El perrito chihuahua que fue robado durante el escalamiento de un apartamento en la noche del lunes, en Guaynabo, fue entregado sano y salvo a sus dueños.

Así lo confirmó a El Nuevo Día Lucie de la Torre, sobrina de la dueña de la mascota.

El robo se reportó en el Condominio Parque San Patricio 1.

Según la investigación preliminar, la querellante alegó que, al regresar en horas de la noche, se percató de que “alguien logró acceso al interior” de su apartamento, “forzando un panel”.

Luego observó que le robaron “una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000”. El informe policíaco indica que también le “forzaron una caja fuerte y se apropiaron de otra”, robándole “aproximadamente $70,000 en efectivo”.

“Además, se apropiaron de un perrito de un año de la raza Chihuahua color blanco y crema con un valor de alrededor de $700”, agregó el comunicado de la Uniformada.

Posteriormente, en las redes sociales, De la Torre anunció la recompensa de $3,000 a quien entregara a la mascota llamada “Careta”, de un año, raza apple head chihuahua y descrito “de bolsillo, súper pequeño”.

El anuncio indicaba que “no haremos preguntas, solo necesitamos a nuestro bebé sano y salvo”.

La súplica fue compartida por miles de usuarios en las redes sociales, hasta que en horas de la noche de ayer, miércoles, se informó que “apareció Careta”.