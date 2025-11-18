Opinión
18 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roban un perrito chihuahua y $135 mil en prendas en apartamento de Guaynabo

La Policía busca pistas sobre el escalamiento en un condominio, en el que también robaron decenas de miles de dólares en efectivo

18 de noviembre de 2025 - 7:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen de archivo de un perro chihuahua.
El informe policiaco indica que alguien logró acceso al apartamento al forzar "un panel". (Foto de Archivo) (Shutterstock)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un escalamiento fue reportado en la noche de este lunes en un apartamento en Guaynabo, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la denuncia, los hechos tuvieron lugar en el Condominio Parque San Patricio 1.

Según la investigación preliminar, la querellante alegó que, al regresar en horas de la noche, se percató de que “alguien logró acceso al interior” de su apartamento, “forzando un panel”.

Luego observó que le robaron “una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000”.

El informe policiaco indica que también le “forzaron una caja fuerte y se apropiaron de otra”, robándole “aproximadamente $70,000 en efectivo”.

“Además, se apropiaron de un perrito de un año de la raza Chihuahua color blanco y crema con un valor de alrededor de $700”, agregó el comunicado de la Uniformada.

La querella fue atendida por agentes del precinto de Juan Domingo y refirieron el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

