Roban un perrito chihuahua y $135 mil en prendas en apartamento de Guaynabo
La Policía busca pistas sobre el escalamiento en un condominio, en el que también robaron decenas de miles de dólares en efectivo
18 de noviembre de 2025 - 7:57 AM
18 de noviembre de 2025 - 7:57 AM
Un escalamiento fue reportado en la noche de este lunes en un apartamento en Guaynabo, informó la Policía.
De acuerdo con la denuncia, los hechos tuvieron lugar en el Condominio Parque San Patricio 1.
Según la investigación preliminar, la querellante alegó que, al regresar en horas de la noche, se percató de que “alguien logró acceso al interior” de su apartamento, “forzando un panel”.
Luego observó que le robaron “una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000”.
El informe policiaco indica que también le “forzaron una caja fuerte y se apropiaron de otra”, robándole “aproximadamente $70,000 en efectivo”.
“Además, se apropiaron de un perrito de un año de la raza Chihuahua color blanco y crema con un valor de alrededor de $700”, agregó el comunicado de la Uniformada.
La querella fue atendida por agentes del precinto de Juan Domingo y refirieron el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: