Roban un perrito chihuahua y $135 mil en prendas en apartamento de Guaynabo

Un escalamiento fue reportado en la noche de este lunes en un apartamento en Guaynabo, informó la Policía.

De acuerdo con la denuncia, los hechos tuvieron lugar en el Condominio Parque San Patricio 1.

Según la investigación preliminar, la querellante alegó que, al regresar en horas de la noche, se percató de que “alguien logró acceso al interior” de su apartamento, “forzando un panel”.

Luego observó que le robaron “una cantidad de prendas y relojes cuyo valor se aproxima a los $135,000”.

El informe policiaco indica que también le “forzaron una caja fuerte y se apropiaron de otra”, robándole “aproximadamente $70,000 en efectivo”.

“Además, se apropiaron de un perrito de un año de la raza Chihuahua color blanco y crema con un valor de alrededor de $700”, agregó el comunicado de la Uniformada.