17 de noviembre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
$17,000 en pérdidas: roban dos motoras en concesionario de Vega Alta

Los modelos hurtados son KTM 390 SM color negro del año 2024 y HUSQ blanca del año 2023

17 de noviembre de 2025 - 10:03 AM

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para continuar con la pesquisa. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades investigan el robo de dos motoras en un concesionario de autos en Vega Alta.

Los hechos fueron reportados a la Policía a eso de las 2:00 de la madrugada de este lunes, en Bosques Auto Sales, ubicado en la carretera PR-2, del barrio Espinosa.

De acuerdo con el informe policiaco, el querellante alegó que “luego de ser alertado sobre algo sucediendo en el establecimiento se percató que faltaban dos motoras valoradas en $17,000.00 cada una”.

Los motoras hurtadas fueron descritas como una KTM 390 SM negra del 2024 (tablilla 310679 M) y una HUSQ blanca del año 2023 (tablilla 300553M).

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja para continuar con la pesquisa.

A pocos minutos de ese lugar, en el 2023, varios individuos robaron varias motoras de otro concesionario, con pérdidas estimadas en aquel momento de entre $60,000 a $80,000. El FBI presentó cargos contra tres personas por el crimen.

