Muere joven de 18 años tras impactar un poste en Vega Alta

Un joven de 18 años falleció en la noche del viernes tras impactar un poste de cemento en hechos ocurridos en la carretera 2, kilómetro 29.9, en Vega Alta.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el conductor identificado como Justin Lee Nazario transitaba por la mencionada vía de rodaje a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el control y dominio del volante de su auto Honda Civic.

Acto seguido, el joven chocó contra un poste en cemento que se encontraba en el área del paseo.