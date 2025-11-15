Opinión
15 de noviembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere joven de 18 años tras impactar un poste en Vega Alta

Según la Policía, conducía a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el control del volante

15 de noviembre de 2025 - 9:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Patrullas de Carreteras del área de Bayamón, en unión a la fiscal Glorymar García, investigan el accidente. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven de 18 años falleció en la noche del viernes tras impactar un poste de cemento en hechos ocurridos en la carretera 2, kilómetro 29.9, en Vega Alta.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el conductor identificado como Justin Lee Nazario transitaba por la mencionada vía de rodaje a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el control y dominio del volante de su auto Honda Civic.

Acto seguido, el joven chocó contra un poste en cemento que se encontraba en el área del paseo.

La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión a la fiscal Glorymar García, investigan el accidente.

