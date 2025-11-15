Muere joven de 18 años tras impactar un poste en Vega Alta
Según la Policía, conducía a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el control del volante
15 de noviembre de 2025 - 9:46 AM
15 de noviembre de 2025 - 9:46 AM
Un joven de 18 años falleció en la noche del viernes tras impactar un poste de cemento en hechos ocurridos en la carretera 2, kilómetro 29.9, en Vega Alta.
De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el conductor identificado como Justin Lee Nazario transitaba por la mencionada vía de rodaje a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el control y dominio del volante de su auto Honda Civic.
Acto seguido, el joven chocó contra un poste en cemento que se encontraba en el área del paseo.
La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, en unión a la fiscal Glorymar García, investigan el accidente.
