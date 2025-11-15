Opinión
Feriados
15 de noviembre de 2025
Motociclista fallece en accidente de tránsito en Añasco

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos

15 de noviembre de 2025 - 8:51 AM

Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un motociclista falleció en la tarde del viernes en un accidente reportado en en la carretera 109, kilómetro 4.8, del barrio Espino, al lado de la panadería Melsamar en Añasco, informó la Policía.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1,alertó a las autoridades sobre un choque con una motora, donde falleció un joven identificado como Axel Omar Figueroa Soto, de 21 años.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.

Agentes de Patrullas de Carreteras Mayagüez junto a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAñascoAccidentes de TránsitoMotoras
Andrea Guemárez Soto
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
