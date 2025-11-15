Motociclista fallece en accidente de tránsito en Añasco
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos
15 de noviembre de 2025 - 8:51 AM
Un motociclista falleció en la tarde del viernes en un accidente reportado en en la carretera 109, kilómetro 4.8, del barrio Espino, al lado de la panadería Melsamar en Añasco, informó la Policía.
De acuerdo a la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1,alertó a las autoridades sobre un choque con una motora, donde falleció un joven identificado como Axel Omar Figueroa Soto, de 21 años.
De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.
Agentes de Patrullas de Carreteras Mayagüez junto a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) y fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.
