Motociclista fallece en accidente de tránsito en Añasco

Un motociclista falleció en la tarde del viernes en un accidente reportado en en la carretera 109, kilómetro 4.8, del barrio Espino, al lado de la panadería Melsamar en Añasco, informó la Policía.

De acuerdo a la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1,alertó a las autoridades sobre un choque con una motora, donde falleció un joven identificado como Axel Omar Figueroa Soto, de 21 años.

De momento, se desconocen las circunstancias que rodean los hechos.