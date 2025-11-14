Opinión
14 de noviembre de 2025
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón de 76 años fallece tras ser arrollado por conductora en Hatillo

El adulto mayor fue transportado en condición grave a una institución hospitalaria donde posteriormente murió

14 de noviembre de 2025 - 11:57 AM

El auto fue ocupado por instrucciones de la fiscal para fines de inspección. (Carlos Rivera Giusti)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón de 76 años falleció en la mañana de este viernes tras ser arrollado por una conductora de 20 años en la carretera PR-130, kilómetro 7.7, del barrio Buena Vista, en Hatillo.

De acuerdo con el informe de la Policía, mientras conducía una Kia Soul, la joven presuntamente no tomó las debidas precauciones e impactó al adulto mayor, identificado como Pablo Romero González.

Tras el accidente, Romero González fue transportado hacia el hospital Metro Pavía en Arecibo en condición grave, donde posteriormente falleció.

La Uniformada indicó que a la conductora se le realizó la prueba de aliento de alcohol arrojando 0.00%. De igual forma, el auto fue ocupado por instrucciones de la fiscal para fines de inspección.

El agente Ramiro Santiago Berrocal adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Arecibo se hizo a cargo de la investigación en unión a la fiscal Carmen Santiago.

Breaking NewsAreciboPolicía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoPeatón arrollado
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
