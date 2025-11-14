Peatón de 76 años fallece tras ser arrollado por conductora en Hatillo

Un peatón de 76 años falleció en la mañana de este viernes tras ser arrollado por una conductora de 20 años en la carretera PR-130, kilómetro 7.7, del barrio Buena Vista, en Hatillo.

De acuerdo con el informe de la Policía, mientras conducía una Kia Soul, la joven presuntamente no tomó las debidas precauciones e impactó al adulto mayor, identificado como Pablo Romero González.

Tras el accidente, Romero González fue transportado hacia el hospital Metro Pavía en Arecibo en condición grave, donde posteriormente falleció.

La Uniformada indicó que a la conductora se le realizó la prueba de aliento de alcohol arrojando 0.00%. De igual forma, el auto fue ocupado por instrucciones de la fiscal para fines de inspección.