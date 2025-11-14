Muere un joven motociclista de 25 años tras un auto impactarle en Lajas

Un joven motociclista murió en la noche del jueves en un accidente reportado en la PR-116, kilómetro 14.9, frente a una gasolinera en Lajas, informó la Uniformada.

Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque con motora de carácter fatal a las 9:28 p.m.

De acuerdo con las autoridades, un conductor de 50 años manejaba su Nissan Versa a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el dominio del volante.

Acto seguido, el hombre se desvió hacia la izquierda hacia el carril contrario, impactando la motora conducida por John Anthony López Nazario, de 25 años.

Tras la colisión, López Nazario cayó sobre el pavimento, recibiendo heridas que le provocaron la muerte.

La Uniformada indicó que el conductor del Nissan Versa alegó que desperfectos mecánicos provocaron que su vehículo se desviara.