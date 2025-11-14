Opinión
14 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un joven motociclista de 25 años tras un auto impactarle en Lajas

El accidente ocurrió en la PR-116, frente a una gasolinera, informó la Policía

14 de noviembre de 2025 - 6:37 AM

Updated At

Actualizado el 14 de noviembre de 2025 - 9:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De acuerdo con la investigación preliminar, el joven falleció a consecuencia del impacto. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un joven motociclista murió en la noche del jueves en un accidente reportado en la PR-116, kilómetro 14.9, frente a una gasolinera en Lajas, informó la Uniformada.

Según la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un choque con motora de carácter fatal a las 9:28 p.m.

De acuerdo con las autoridades, un conductor de 50 años manejaba su Nissan Versa a una velocidad que presuntamente no le permitió mantener el dominio del volante.

Acto seguido, el hombre se desvió hacia la izquierda hacia el carril contrario, impactando la motora conducida por John Anthony López Nazario, de 25 años.

Tras la colisión, López Nazario cayó sobre el pavimento, recibiendo heridas que le provocaron la muerte.

La Uniformada indicó que el conductor del Nissan Versa alegó que desperfectos mecánicos provocaron que su vehículo se desviara.

Ambos vehículos fueron ocupados por las autoridades para fines de peritaje. Agentes de la División de Patrulla de Carreteras de Mayagüez investigan los hechos.

Policía de Puerto RicoLajasBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
