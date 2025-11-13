Hombre es herido de bala y con un arma blanca en predios de una gasolinera en Carolina

Las autoridades investigan los hechos donde un hombre de 34 años presuntamente fue agredido, a eso de las 3:51 p.m., en los predios de un garaje de gasolina en la PR-860, urbanización Rolling Hills, en Carolina.

Según un informe de la Policía, la víctima recibió varias heridas de bala en su pierna derecha y una herida de arma blanca en el costado.

El perjudicado fue transportado a un hospital local y su condición es estable por el momento.

Por el momento, no hay una escena sobre estos hechos.