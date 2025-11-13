Opinión
13 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre es herido de bala y con un arma blanca en predios de una gasolinera en Carolina

Los hechos habrían ocurrido en la PR-860, urbanización Rolling Hills

13 de noviembre de 2025 - 5:02 PM

Updated At

Actualizado el 13 de noviembre de 2025 - 5:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina. (Carlos Rivera Giusti)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Las autoridades investigan los hechos donde un hombre de 34 años presuntamente fue agredido, a eso de las 3:51 p.m., en los predios de un garaje de gasolina en la PR-860, urbanización Rolling Hills, en Carolina.

Según un informe de la Policía, la víctima recibió varias heridas de bala en su pierna derecha y una herida de arma blanca en el costado.

El perjudicado fue transportado a un hospital local y su condición es estable por el momento.

Por el momento, no hay una escena sobre estos hechos.

El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
