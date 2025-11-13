Hombre es herido de bala y con un arma blanca en predios de una gasolinera en Carolina
Los hechos habrían ocurrido en la PR-860, urbanización Rolling Hills
13 de noviembre de 2025 - 5:02 PM
Actualizado el 13 de noviembre de 2025 - 5:02 PM
13 de noviembre de 2025 - 5:02 PM
Actualizado el 13 de noviembre de 2025 - 5:02 PM
Las autoridades investigan los hechos donde un hombre de 34 años presuntamente fue agredido, a eso de las 3:51 p.m., en los predios de un garaje de gasolina en la PR-860, urbanización Rolling Hills, en Carolina.
Según un informe de la Policía, la víctima recibió varias heridas de bala en su pierna derecha y una herida de arma blanca en el costado.
El perjudicado fue transportado a un hospital local y su condición es estable por el momento.
Por el momento, no hay una escena sobre estos hechos.
El caso es investigado por la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: