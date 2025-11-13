Peatón fallece tras ser arrollado por varios vehículos en Guayanilla

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre quien fue arrollado por varios vehículos en la PR-2, en Guayanilla.

El informe preliminar de la Uniformada detalla que el accidente, ocurrido ayer a a las 6:57 p.m., inició cuando la conductora de un vehículo Kia, modelo Rio, del año 2023, iba por el carril de la derecha y toma la salida 207 para incorporarse a la carretera 127, “cuando un peatón súbitamente invade la vía de rodaje, provocando ser impactado con la parte delantera del lado izquierdo del vehículo”.

La víctima cayó al pavimento y fue arrollada por varios autos que no se detuvieron en la escena, así como por un vehículo Nissan Sentra del año 2007, conducido por una mujer que sí se detuvo en el lugar.

El hombre murió en la escena a causa de sus heridas y no ha sido identificado aún.