13 de noviembre de 2025
79°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece tras ser arrollado por varios vehículos en Guayanilla

Como parte de la investigación, los autos fueron ocupados para peritaje

13 de noviembre de 2025 - 6:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre murió en la escena a causa de sus heridas y no ha sido identificado aún. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía de Puerto Rico investiga la muerte de un hombre quien fue arrollado por varios vehículos en la PR-2, en Guayanilla.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Uniformada detalla que el accidente, ocurrido ayer a a las 6:57 p.m., inició cuando la conductora de un vehículo Kia, modelo Rio, del año 2023, iba por el carril de la derecha y toma la salida 207 para incorporarse a la carretera 127, “cuando un peatón súbitamente invade la vía de rodaje, provocando ser impactado con la parte delantera del lado izquierdo del vehículo”.

La víctima cayó al pavimento y fue arrollada por varios autos que no se detuvieron en la escena, así como por un vehículo Nissan Sentra del año 2007, conducido por una mujer que sí se detuvo en el lugar.

El hombre murió en la escena a causa de sus heridas y no ha sido identificado aún.

Los vehículos en la escena fueron ocupados para fines de peritaje.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuayanilla
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
