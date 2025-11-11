Peatón fallece atropellado en Ponce

Un hombre falleció atropellado en la madrugada de este martes en Ponce, informó la Policía.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:14 a.m., en la calle Paseo Morel, intercesión calle Baramaya.

Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al verificar los agentes encontraron que “el conductor de un auto no descrito” en la mencionada vía “impactó un peatón”, quien fue identificado como un hombre de 30 años de edad y residente de Ponce.

La Uniformada detalló que el hombre, quien empujaba un carrito de compras al momento del suceso, “resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar”.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en Ponce informó que el conductor no se detuvo en la escena. Posteriormente, un joven de 21 años llegó al cuartel de la Policía en Ponce Oeste identificándose como la persona que atropelló al peatón.