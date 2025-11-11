Opinión
11 de noviembre de 2025
80°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece atropellado en Ponce

La Policía informó que los hechos se reportaron en la calle Paseo Morel

11 de noviembre de 2025 - 7:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los hechos del peatón atropellado fueron reportados a eso de las 11:07 de la noche de ayer, en la carretera PR-31 del barrio Pueblito del Río en Las Piedras. (GFR Media)
Hasta este domingo, la Policía había reportado 217 accidentes fatales en las carreteras, 35 menos que los 252 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció atropellado en la madrugada de este martes en Ponce, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:14 a.m., en la calle Paseo Morel, intercesión calle Baramaya.

Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Al verificar los agentes encontraron que “el conductor de un auto no descrito” en la mencionada vía “impactó un peatón”, quien fue identificado como un hombre de 30 años de edad y residente de Ponce.

La Uniformada detalló que el hombre, quien empujaba un carrito de compras al momento del suceso, “resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar”.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en Ponce informó que el conductor no se detuvo en la escena. Posteriormente, un joven de 21 años llegó al cuartel de la Policía en Ponce Oeste identificándose como la persona que atropelló al peatón.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
