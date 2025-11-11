Peatón fallece atropellado en Ponce
La Policía informó que los hechos se reportaron en la calle Paseo Morel
11 de noviembre de 2025 - 7:17 AM
De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 2:14 a.m., en la calle Paseo Morel, intercesión calle Baramaya.
Las autoridades fueron alertadas sobre el incidente a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Al verificar los agentes encontraron que “el conductor de un auto no descrito” en la mencionada vía “impactó un peatón”, quien fue identificado como un hombre de 30 años de edad y residente de Ponce.
La Uniformada detalló que el hombre, quien empujaba un carrito de compras al momento del suceso, “resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar”.
La Oficina de Prensa de la Comandancia de la Policía en Ponce informó que el conductor no se detuvo en la escena. Posteriormente, un joven de 21 años llegó al cuartel de la Policía en Ponce Oeste identificándose como la persona que atropelló al peatón.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 217 accidentes fatales en las carreteras, 35 menos que los 252 registrados a la misma fecha en el 2024.
