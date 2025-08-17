Identifican a peatón que fue arrollado por un vehículo en Ponce

Un peatón falleció a la 1:30 p.m. de este sábado cuando fue impactado por un vehículo en la carretera PR-2, salida 220, frente al complejo el Tuque, en Ponce, informó la Policía, que investiga los hechos.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de tránsito.

La investigación preliminar detalló que la conductora de un vehículo Hyundai, modelo Kona, color blanco, del año 2018, transitaba en dirección de Ponce a Peñuelas. La mujer no se percató que “un peatón que cruzaba sin tomar las debidas precauciones, por lo cual lo impacta con la parte frontal de su auto”, detalló la Uniformada.

El hombre, que fue identificado como Luis A. Toucet Estrada, de 44 años, resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.