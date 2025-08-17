Opinión
17 de agosto de 2025
77°tormenta
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Identifican a peatón que fue arrollado por un vehículo en Ponce

El perjudicado, de 44 años, falleció en el lugar del incidente debido a las heridas que recibió

16 de agosto de 2025 - 4:20 PM

Updated At

Actualizado el 17 de agosto de 2025 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuartel ubica en el kilómetro 146.7 de la carretera PR-3, en Guayama. (Archivo / GFR Media)
El caso es investigado por la Policía.
Por

Un peatón falleció a la 1:30 p.m. de este sábado cuando fue impactado por un vehículo en la carretera PR-2, salida 220, frente al complejo el Tuque, en Ponce, informó la Policía, que investiga los hechos.

RELACIONADAS

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el accidente de tránsito.

La investigación preliminar detalló que la conductora de un vehículo Hyundai, modelo Kona, color blanco, del año 2018, transitaba en dirección de Ponce a Peñuelas. La mujer no se percató que “un peatón que cruzaba sin tomar las debidas precauciones, por lo cual lo impacta con la parte frontal de su auto”, detalló la Uniformada.

El hombre, que fue identificado como Luis A. Toucet Estrada, de 44 años, resultó con heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Personal de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la pesquisa.

Breaking NewsSeguridadPolicía de Puerto RicoCIC
