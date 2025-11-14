En Adjuntas: conductor fallece al quedar pillado luego de impactar un contenedor

Un conductor falleció este viernes tras impactar un contenedor y quedar pillado en la carretera 129, kilómetro 37.6, del barrio Portillo, en Adjuntas.

Según información preliminar de la Policía, en el lugar, se registró un accidente de tránsito donde un vehículo Dodge Challenger rojo impactó un contenedor.

Debido a la colisión el conductor, quien no ha sido identificado, quedó pillado, sufriendo heridas y lesiones que le provocaron la muerte.