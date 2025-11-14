En Adjuntas: conductor fallece al quedar pillado luego de impactar un contenedor
El accidente ocurrió en la carretera 129, kilómetro 37.6, del barrio Portillo
14 de noviembre de 2025 - 2:27 PM
14 de noviembre de 2025 - 2:27 PM
Un conductor falleció este viernes tras impactar un contenedor y quedar pillado en la carretera 129, kilómetro 37.6, del barrio Portillo, en Adjuntas.
Según información preliminar de la Policía, en el lugar, se registró un accidente de tránsito donde un vehículo Dodge Challenger rojo impactó un contenedor.
Debido a la colisión el conductor, quien no ha sido identificado, quedó pillado, sufriendo heridas y lesiones que le provocaron la muerte.
El agente Jonathan Galán, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Utuado, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: