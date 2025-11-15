Opinión
15 de noviembre de 2025
79°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan un doble asesinato en Santurce

El crimen se reportó a las 4:55 a.m. de este sábado

15 de noviembre de 2025 - 8:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cifra oficial de 584 asesinatos con que cerró el año 2015 será incrementada en al menos dos casos.
El crimen se reportó esta madrugada.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Dos hombres fueron asesinados en la madrugada de este sábado en la Placita Barceló en la Plaza Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.

Según la información preliminar, el doble asesinato se reportó a las 4:55 a.m. cuando se alertó a las autoridades sobre el incidente.

Al momento, los occisos no han sido identificados.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan tienen a cargo la pesquisa sobre este doble asesinato.

Con estas dos muertes violentas suman 403 los asesinatos reportados este año, una cifra que refleja una reducción de 23 cuando se compara con las estadísticas reportadas para la misma fecha en 2024.

Pendientes a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia en desarrollo.

Yaritza Rivera Clemente
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
