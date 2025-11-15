Reportan un doble asesinato en Santurce
El crimen se reportó a las 4:55 a.m. de este sábado
15 de noviembre de 2025 - 8:17 AM
Dos hombres fueron asesinados en la madrugada de este sábado en la Placita Barceló en la Plaza Barceló, en Barrio Obrero, Santurce, informó la Policía.
Según la información preliminar, el doble asesinato se reportó a las 4:55 a.m. cuando se alertó a las autoridades sobre el incidente.
Al momento, los occisos no han sido identificados.
Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan tienen a cargo la pesquisa sobre este doble asesinato.
Con estas dos muertes violentas suman 403 los asesinatos reportados este año, una cifra que refleja una reducción de 23 cuando se compara con las estadísticas reportadas para la misma fecha en 2024.
