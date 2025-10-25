Opinión
25 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Investigan el asesinato de un joven en Vega Alta

El cuerpo del occiso fue hallado en el interior de un vehículo que se encontraba fuera de la vía de rodaje

25 de octubre de 2025 - 9:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja investiga. (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking News

Un joven de 23 años fue asesinado en la noche del viernes en la calle Orquídea Interior, del barrio Candelaria, en Vega Alta, informó la Policía.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre unos disparos en el mencionado lugar.

Poco después, agentes del distrito de Vega Alta llegaron a la escena y localizaron una guagua Nissan Pathfinder, color roja, del año 1995. El vehículo, según las autoridades, se encontraba fuera de la vía de rodaje.

Al verificar en el interior del auto, los oficiales hallaron el cuerpo baleado de un joven, identificado como Yaill E. Bruno Rosado.

La Policía indicó que el occiso no poseía expediente criminal. De momento, la Uniformada desconoce las circunstancias que rodean los hechos.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja y la fiscal Jennifer Reyesm lideran la pesquisa.

ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
