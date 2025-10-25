Investigan el asesinato de un joven en Vega Alta

Un joven de 23 años fue asesinado en la noche del viernes en la calle Orquídea Interior, del barrio Candelaria, en Vega Alta, informó la Policía.

De acuerdo con el informe preliminar de la Uniformada, una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre unos disparos en el mencionado lugar.

Poco después, agentes del distrito de Vega Alta llegaron a la escena y localizaron una guagua Nissan Pathfinder, color roja, del año 1995. El vehículo, según las autoridades, se encontraba fuera de la vía de rodaje.

Al verificar en el interior del auto, los oficiales hallaron el cuerpo baleado de un joven, identificado como Yaill E. Bruno Rosado.

La Policía indicó que el occiso no poseía expediente criminal. De momento, la Uniformada desconoce las circunstancias que rodean los hechos.