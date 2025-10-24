Opinión
24 de octubre de 2025
79°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agente contaminada con fentanilo en operativo en Mayagüez permanece estable

El incidente ocurrió en medio del diligenciamiento de dos órdenes de allanamiento en el barrio Dulces Labios

24 de octubre de 2025 - 4:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Las detenidas fueron llevadas a las oficinas de la División Drogas y Narcóticos de Carolina. (Archivo)

Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una agente de la Policía de Puerto Rico presuntamente resultó contaminada con fentanilo durante el diligenciamiento de dos órdenes de allanamiento en la calle Ramón Martínez del barrio Dulces Labios en Mayagüez.

RELACIONADAS

La agente de la División de Drogas y Narcóticos fue trasladada inmediatamente al hospital Centro Médico en Mayagüez, donde se encuentra en condición estable y recibiendo tratamiento médico, sostuvo la Uniformada.

El incidente ocurrió a las 7:09 a.m. del viernes mientras agentes diligenciaban las órdenes de allanamiento en dos residencias como parte de las estrategias de la División de Drogas, confirmó la Uniformada.

Las órdenes, consultadas con el fiscal Gerardo Martínez y emitidas por la jueza Sinia E. Pérez, del Tribunal de Mayagüez, culminaron con la ocupación de armas, municiones, drogas, parafernalia y dinero en efectivo.

En la primera residencia allanada, los agentes arrestaron a un hombre de 55 años, residente de Mayagüez. Durante la intervención se ocuparon 19 bolsas de cocaína —una de ellas adulterada con fentanilo—, parafernalia, $5,010 en efectivo y una paila de pintura que contenía en su interior monedas.

En la segunda vivienda, los agentes encontraron varios frascos con polvo blanco, presuntamente fentanilo, paquetes listos para distribución, una pistola Glock modelo 17 con dispositivo para disparar de forma automática, tres cajas con 50 municiones calibre 9 milímetros, tres peines, parafernalia y pastillas.

De hecho, fue precisamente en esta segunda propiedad donde la agente resultó expuesta al fentanilo. Durante la intervención, al ingresar a la estructura, percibió un fuerte olor a la sustancia, lo que provocó su contaminación accidental, indica el informe policial.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de emergencia y descontaminación en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Estos casos fueron consultados con la fiscal Janitza Negrón para la posible formulación de cargos por violaciones al Artículo 4.01 (distribución de sustancias controladas) y al Artículo 4.12 (posesión de parafernalia) de la Ley de Sustancias Controladas.

Breaking News Policía de Puerto Rico Seguridad CIC Drogas fentanilo
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
