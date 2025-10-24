Agente contaminada con fentanilo en operativo en Mayagüez permanece estable

Una agente de la Policía de Puerto Rico presuntamente resultó contaminada con fentanilo durante el diligenciamiento de dos órdenes de allanamiento en la calle Ramón Martínez del barrio Dulces Labios en Mayagüez.

La agente de la División de Drogas y Narcóticos fue trasladada inmediatamente al hospital Centro Médico en Mayagüez, donde se encuentra en condición estable y recibiendo tratamiento médico, sostuvo la Uniformada.

El incidente ocurrió a las 7:09 a.m. del viernes mientras agentes diligenciaban las órdenes de allanamiento en dos residencias como parte de las estrategias de la División de Drogas, confirmó la Uniformada.

Las órdenes, consultadas con el fiscal Gerardo Martínez y emitidas por la jueza Sinia E. Pérez, del Tribunal de Mayagüez, culminaron con la ocupación de armas, municiones, drogas, parafernalia y dinero en efectivo.

En la primera residencia allanada, los agentes arrestaron a un hombre de 55 años, residente de Mayagüez. Durante la intervención se ocuparon 19 bolsas de cocaína —una de ellas adulterada con fentanilo—, parafernalia, $5,010 en efectivo y una paila de pintura que contenía en su interior monedas.

En la segunda vivienda, los agentes encontraron varios frascos con polvo blanco, presuntamente fentanilo, paquetes listos para distribución, una pistola Glock modelo 17 con dispositivo para disparar de forma automática, tres cajas con 50 municiones calibre 9 milímetros, tres peines, parafernalia y pastillas.

De hecho, fue precisamente en esta segunda propiedad donde la agente resultó expuesta al fentanilo. Durante la intervención, al ingresar a la estructura, percibió un fuerte olor a la sustancia, lo que provocó su contaminación accidental, indica el informe policial.

Inmediatamente, se activaron los protocolos de emergencia y descontaminación en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA).