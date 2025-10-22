Encuentran cadáver en estado de descomposición en apartamento de residencial en Mayagüez

El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue hallado en un apartamento del edificio 12 del residencial público Franklin Delano Roosevelt, en Mayagüez, informó la Policía.

Según señala el reporte preliminar, los uniformados respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:02 p.m. del miércoles, reportando una “situación sospechosa” en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron el cadáver de un hombre en el baño de la residencia. Hasta el momento la Policía no ha indicado la identidad del cuerpo o si corresponde a la persona que habita el inmueble.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Luis Flores, asumieron la investigación.