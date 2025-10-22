Opinión
22 de octubre de 2025
77°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cadáver en estado de descomposición en apartamento de residencial en Mayagüez

Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de una persona que no ha sido identificada en el baño de la residencia

22 de octubre de 2025 - 4:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según informó la Policía, el suceso ocurrió a las 11:45 a.m. frente al residencial Cuesta Las Piedras, en Mayagüez. (Archivo)
El cuerpo de un hombre en estado de descomposición fue encontrado por la Policía en un apartamento del residencial Franklin Delano Roosevelt, en Mayagüez.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking News

El cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición fue hallado en un apartamento del edificio 12 del residencial público Franklin Delano Roosevelt, en Mayagüez, informó la Policía.

RELACIONADAS

Según señala el reporte preliminar, los uniformados respondieron a una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 2:02 p.m. del miércoles, reportando una “situación sospechosa” en el lugar.

Al llegar, los agentes encontraron el cadáver de un hombre en el baño de la residencia. Hasta el momento la Policía no ha indicado la identidad del cuerpo o si corresponde a la persona que habita el inmueble.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez, junto al fiscal Luis Flores, asumieron la investigación.

Flores ordenó el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para los análisis correspondientes.

Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosMayagüezResidenciales públicosCadáveresSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
