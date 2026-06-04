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¿Bajas el volumen de la música para estacionar mejor tu auto? No estás solo y tiene una explicación

Un hábito común al conducir revela cómo funciona la atención en el cerebro. Conoce qué dicen los psicólogos en España

4 de junio de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una imagen de archivo de una persona manejando. (Shutterstock)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Muchas personas tienen la costumbre de bajar el volumen de la música justo antes de estacionar su vehículo. Aunque parece un gesto automático, especialistas en psicología y neurociencia afirman que tiene una explicación relacionada con la atención.

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En diálogo con el diario ‘El País’, expertos aseguraron que este comportamiento está asociado a la forma en que el cerebro distribuye sus recursos mentales cuando debe realizar tareas que requieren mayor concentración.

El psicólogo y neurocientífico Martín-Loeches explicó que las personas prestan atención de manera voluntaria, pero también reaccionan a estímulos que captan el interés de forma automática. Según indicó, “lo que atendemos voluntariamente y lo que capta nuestra atención de forma automática, como un estímulo peligroso o inesperado. Esto se explica porque gran parte del circuito cerebral de la música coincide con el del lenguaje, otro instinto muy humano”.

Esto hace que la música siga siendo procesada incluso cuando no se le presta atención de manera consciente. Por ello, puede competir con otras actividades que demandan más esfuerzo mental.

Loeches indicó que "conducir por una autovía o por calles que ya conocemos se puede hacer en piloto automático", ya que son acciones habituales para muchas personas.

Sin embargo, explicó que estacionar es diferente porque requiere calcular espacios, coordinar movimientos y prestar atención a varios elementos al mismo tiempo.

Por esta razón, muchas personas reducen el volumen sin darse cuenta. “No somos tontos, lo hacemos de forma instintiva”, afirmó el especialista al explicar este comportamiento.

La explicación también puede entenderse a través de la teoría de los sistemas de pensamiento desarrollada por el psicólogo Daniel Kahneman, este modelo distingue entre un sistema rápido e intuitivo y otro más lento y analítico. Al estacionar, el segundo cobra mayor relevancia porque debe procesar información detallada para completar la tarea.

Para reforzar estos modelos de pensamiento, la psicóloga María Álvarez señaló que la música activa múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo. “Implica al cerebro emocional, al cerebro neurovegetativo y al cerebro racional, sin casi ninguna parte que no se vea afectada por la música”. La especialista añadió que el impacto de los sonidos puede variar según la actividad que se esté realizando.

Finalmente, los expertos coinciden en que el cerebro tiene una gran capacidad de adaptación y que muchas tareas pueden automatizarse con la práctica, de hecho, Martín-Loeches aseguró que “prácticamente todas las tareas, y más si son manuales, con la práctica se consiguen automatizar”. Sin embargo, reducir distracciones durante maniobras complejas sigue siendo una estrategia que ayuda a mantener la concentración y favorecer una conducción más segura.

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