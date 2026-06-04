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El insólito intento de selfie con Wembanyama que detuvo el primer choque de las Finales

La NBA anunció una prohibición de por vida para el aficionado que irrumpió en la cancha durante el primer juego en San Antonio

4 de junio de 2026 - 12:00 PM

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“Nunca me había encontrado en esa situación”, dijo Victor Wembanyama sobre el incidente en el cuarto parcial. (Eric Gay)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Antonio - La NBA prohibió de por vida la entrada a sus estadios a dos personas el jueves, después de que una de ellas fuera arrestada poco después de irrumpir en la cancha durante el primer partido de las Finales de la NBA y aparentemente tomarse una selfie junto a la estrella de San Antonio, Victor Wembanyama.

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Un segundo aficionado fue expulsado por su participación en el incidente del miércoles por la noche, ocurrido a mediados del último cuarto del partido entre los Spurs y los Knicks.

La NBA no reveló detalles sobre la participación de esta persona.

La persona que ingresó a la cancha durante el primer partido de las Finales fue arrestada y se le prohibirá de por vida el acceso a todos los estadios de la NBA”, declaró un portavoz de la NBA en un comunicado de prensa.

“Una segunda persona también recibirá una prohibición de por vida por su participación en el incidente”.

El aficionado que finalmente fue arrestado pareció entrar a la cancha desde la línea lateral opuesta a los banquillos de los equipos, partiendo desde detrás de la jugada y corriendo hacia la zona ofensiva de San Antonio.

Dos guardias de seguridad lo sacaron rápidamente de la cancha y, al parecer, no tuvo ningún contacto físico con Wembanyama ni con ningún jugador de Nueva York.

Wembanyama no pareció inmutarse por el incidente, ni mientras ocurría ni después.

“Nunca me había encontrado en esa situación”, dijo Wembanyama. “No sabía cómo actuar”.

El juego se detuvo durante 1 minuto y 29 segundos antes de reanudarse con un salto entre dos. El aficionado que entró al juego fue evacuado de la cancha a través de un túnel de fondo.

“No creo que haya sido un incidente en absoluto”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Creo que la seguridad lo sacó de allí. Creo que todos siguieron adelante con la siguiente jugada”.

Tags
Spurs de San AntonioNBA PlayoffsKnicks de Nueva York
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