Los Knicks pondrán a la venta dos asientos en la fila de celebridades en una subasta

¿Sigues buscando entradas para las Finales de la NBA?

Los Knicks de Nueva York ofrecen dos de los mejores asientos del estadio, justo al lado de figuras como Ben Stiller y Spike Lee, al mejor postor.

Los Knicks subastarán dos entradas en la fila de celebridades para el tercer partido en el Madison Square Garden, cuando las Finales de la NBA regresen a Nueva York por primera vez desde 1999.

Los precios de las entradas se están disparando ahora que el mercado más grande de la liga finalmente ha regresado a la serie, y las entradas para el Madison Square Garden son tan difíciles de conseguir que los fanáticos de los Knicks han optado por comprar asientos en Atlanta, Filadelfia y Cleveland mientras su equipo arrasaba en los playoffs de la Conferencia Este.

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Los asientos para el partido del lunes por la noche se encuentran en la sección VIP 10, fila AA, asientos 25 y 26, que según los Knicks están justo al lado del centro de la cancha.

Es imposible saber cuánto costarían normalmente, ya que el equipo no los vende. En cambio, se les regalan a los aficionados famosos como Tracy Morgan y Timothée Chalamet, quienes suelen estar en primera fila.