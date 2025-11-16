Roban sistema de cámaras de seguridad cerca del lugar donde ocurrió un doble asesinato

Una cámara de seguridad y el sistema de grabación de un negocio fue robado por encapuchados en un negocio cercano a donde ocurrió un doble asesinato en Barrio Obrero, San Juan.

De acuerdo con la investigación preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 9:40 p.m. de este sábado, cerca de la Placita Barceló.

La denuncia indica que dos sujetos completamente vestidos de negro y enmascarados entraron al negocio y forzaron una puerta para tener acceso al área del “VDR”, que es la parte del equipo de cámaras de seguridad que almacena los vídeos que graba el sistema.

Según la información preliminar, los individuos se llevaron el equipo de las cámaras de seguridad y se marcharon de inmediato.

Además de esos dos sujetos, otras ocho personas les habrían acompañado en la huida, todos vestidos de negro y enmascarados.

Tras el incidente, las autoridades se percataron de que ya no estaba la cámara de seguridad del negocio que estaba en dirección a la plaza donde ocurrió un doble asesinato, reportado a eso de las 4:55 a.m.

En la madrugada del sábado, al llegar a la escena del asesinato, los agentes localizaron a dos hombres con múltiples heridas de balas, uno estaba boca arriba y otro boca abajo. En la escena ocuparon varios casquillos de bala calibre de pistolas .45 y .45, así como de rifle 7.62x39.

Uno de los occisos fue identificado como Randy Peña Cruz, de 23 años y residente de Jardines de Monte Hatillo en Río Piedras. El otro fue identificado como Gidel Santiago Colón, de 21 años y residente y vecino del residencial Luis Lloréns Torres en San Juan.