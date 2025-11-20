Opinión
20 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Disparan dos veces a sexagenario frente a sus hijas y le roban $9,000 de su residencia en Guaynabo

Durante el atraco, los asaltantes también hurtaron una guagua Nissan Pathfinder, color oro, de 1995

20 de noviembre de 2025 - 2:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Por los alrededores no se observan casquillos. (Archivo)
Los asaltantes irrumpieron en la vivienda con armas de fuego.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre de 63 años fue baleado frente a sus hijas durante un robo domiciliario reportado en la mañana de este jueves, en Guaynabo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:01 a.m., en la PR-834, kilómetro 8.3, del barrio Mamey Dos.

Según la Uniformada, el querellante denunció que se encontraba en los predios de su residencia cuando “dos individuos utilizando armas de fuego, entraron a su hogar”.

El comunicado indica que “mediante intimidación y violencia, llevaron a sus dos hijas y a su padre a una habitación”, logrando hurtar $9,000 en efectivo aproximadamente.

El documento también detalla que “los asaltantes le realizaron varios disparos al sexagenario hiriéndolo de bala en el área de los pies”.

Los asaltantes “se marcharon del lugar, con el vehículo robado del perjudicado”, que fue descrita como una guagua Nissan, modelo Pathfinder, color oro, del año 1995″.

No se precisó la condición de la víctima después de los hechos.

El caso fue investigado inicialmente por el agente Enrique Borrero González, supervisado por el sargento Juan Alicea López, adscritos al distrito policíaco de Guaynabo, Luego fue referido a la División de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsRobo domiciliario
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
