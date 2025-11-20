Disparan dos veces a sexagenario frente a sus hijas y le roban $9,000 de su residencia en Guaynabo

Un hombre de 63 años fue baleado frente a sus hijas durante un robo domiciliario reportado en la mañana de este jueves, en Guaynabo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:01 a.m., en la PR-834, kilómetro 8.3, del barrio Mamey Dos.

Según la Uniformada, el querellante denunció que se encontraba en los predios de su residencia cuando “dos individuos utilizando armas de fuego, entraron a su hogar”.

El comunicado indica que “mediante intimidación y violencia, llevaron a sus dos hijas y a su padre a una habitación”, logrando hurtar $9,000 en efectivo aproximadamente.

El documento también detalla que “los asaltantes le realizaron varios disparos al sexagenario hiriéndolo de bala en el área de los pies”.

Los asaltantes “se marcharon del lugar, con el vehículo robado del perjudicado”, que fue descrita como una guagua Nissan, modelo Pathfinder, color oro, del año 1995″.

No se precisó la condición de la víctima después de los hechos.