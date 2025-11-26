Hallan cuerpo baleado en la entrada de una casa en Guaynabo

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Guaynabo.

El crimen fue reportado a las autoridades a eso de las 5:10 a.m. de hoy, en la carretera PR-834 del barrio Sonadora, indicó la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala en la entrada de una casa.

El caso será referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.