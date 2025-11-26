Opinión
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo baleado en la entrada de una casa en Guaynabo

El crimen fue reportado en la carretera PR-834 del barrio Sonadora

26 de noviembre de 2025 - 6:38 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena se ocuparon como evidencia 12 casquillos de bala calibre .40 y ocho de calibre 9 milímetros. (Archivo)
Hasta este martes, la Policía había reportado 412 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 446 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este miércoles, en Guaynabo.

RELACIONADAS

El crimen fue reportado a las autoridades a eso de las 5:10 a.m. de hoy, en la carretera PR-834 del barrio Sonadora, indicó la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el área.

Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre con heridas de bala en la entrada de una casa.

El caso será referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

Hasta este martes, la Policía había reportado 412 asesinatos en lo que va de este año, 34 menos que los 446 registrados a la misma fecha en el 2024.

Policía de Puerto RicoBreaking NewsGuaynaboAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
