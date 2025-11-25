Buscan a “Jazmine”: investigan el robo de una perrita en Santurce

Una perra fue robada de los predios de una propiedad ubicada en la calle San Juan, en Santurce, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, la dueña del animal —una mujer de 69 años y residente del lugar— presentó una querella ante la Uniformada.

La mujer se percató del hurto en horas de la mañana de este martes. Según indicó en su declaración, alguien se llevó a su perra “Jazmine”, descrita como de color crema y de tamaño mediano.

De momento, no se informó la raza del animal.

La perjudicada señaló que los portones de la residencia habían permanecido cerrados desde la noche anterior y que no cuenta con cámaras de seguridad.