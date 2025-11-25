Opinión
25 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a “Jazmine”: investigan el robo de una perrita en Santurce

La querella de hurto fue presentada en la mañana de este martes, informó la Policía

25 de noviembre de 2025 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según indicó la querellante en su declaración, alguien se llevó a su perra “Jazmine”, descrita como de color crema y de tamaño mediano. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una perra fue robada de los predios de una propiedad ubicada en la calle San Juan, en Santurce, según informó la Policía de Puerto Rico.

RELACIONADAS

De acuerdo con el informe preliminar, la dueña del animal —una mujer de 69 años y residente del lugar— presentó una querella ante la Uniformada.

La mujer se percató del hurto en horas de la mañana de este martes. Según indicó en su declaración, alguien se llevó a su perra “Jazmine”, descrita como de color crema y de tamaño mediano.

De momento, no se informó la raza del animal.

La perjudicada señaló que los portones de la residencia habían permanecido cerrados desde la noche anterior y que no cuenta con cámaras de seguridad.

El agente Bryan Varela, adscrito al Precinto de San Juan y Santurce, atendió la investigación preliminar del caso.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
¿Quiénes somos?

