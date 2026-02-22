Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Localizan a un adolescente que había sido reportado como desaparecido en Dorado

El joven de 17 años había sido visto por última vez el 21 de enero

22 de febrero de 2026 - 8:24 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación estuvo a cargo de la la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja. (Carlos Giusti)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un joven de 17 años que había sido reportado como desparecido en el municipio de Dorado el mes pasado fue localizado con vida, informó este domingo la Policía.

RELACIONADAS

Su aparición fue informada a un mes de que se diera a conocer su desaparición.

“La Oficina del Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informa que el joven fue localizado con vida, por lo cual se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico”, informo la Uniformada.

En comunicado de prensa el pasado 27 de enero, la Policía identificó al joven como Xavier Yomar Goode Sein, de 17 años.

Según la información preliminar, el menor había sido visto por última vez el pasado 21 de enero, en los predios de su residencia, en el sector El Guayabo del barrio Santa Rosa en Dorado.

Fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera negra marca Nike y pantalón corto negro con rayas blancas en los extremos.

La investigación estuvo a cargo de la la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

Tags
Persona desaparecidaPolicía de Puerto RicoDoradoAdolescentesBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 22 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: