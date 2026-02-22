Localizan a un adolescente que había sido reportado como desaparecido en Dorado

Un joven de 17 años que había sido reportado como desparecido en el municipio de Dorado el mes pasado fue localizado con vida, informó este domingo la Policía.

Su aparición fue informada a un mes de que se diera a conocer su desaparición.

“La Oficina del Coordinador e Investigación de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) informa que el joven fue localizado con vida, por lo cual se dejan sin efecto las labores de búsqueda por parte de la Policía de Puerto Rico”, informo la Uniformada.

En comunicado de prensa el pasado 27 de enero, la Policía identificó al joven como Xavier Yomar Goode Sein, de 17 años.

Según la información preliminar, el menor había sido visto por última vez el pasado 21 de enero, en los predios de su residencia, en el sector El Guayabo del barrio Santa Rosa en Dorado.

Fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera negra marca Nike y pantalón corto negro con rayas blancas en los extremos.