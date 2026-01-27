Reportan a joven de 17 años como desaparecido en Dorado

Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de un adolescente que fue reportado como desaparecido en Dorado.

En comunicado de prensa, la Policía identificó al joven como Xavier Yomar Goode Sein, de 17 años.

Según la información preliminar, el menor fue visto por última vez el pasado 21 de enero, en los predios de su residencia, en el sector El Guayabo del barrio Santa Rosa en Dorado.

Fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera negra marca Nike y pantalón corto negro con rayas blancas en los extremos.

La investigación está a cargo de la la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

Si usted conoce del paradero de este joven comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Bayamón al 787-269-2424 extensiones 1451, 1610 o 1452.

Además, el teléfono del CIC de Vega Baja es el 787-858-2666. También puede escribir a través de la cuenta oficial de X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.