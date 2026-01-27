Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan a joven de 17 años como desaparecido en Dorado

La Policía solicitó ayuda ciudadana para dar con su paradero

27 de enero de 2026 - 7:01 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Policía informó que el joven reportado como desaparecido responde al nombre de Xavier Yomar Goode Sein, de 17 años y residente de Dorado. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades solicitaron ayuda ciudadana para dar con el paradero de un adolescente que fue reportado como desaparecido en Dorado.



En comunicado de prensa, la Policía identificó al joven como Xavier Yomar Goode Sein, de 17 años.

Según la información preliminar, el menor fue visto por última vez el pasado 21 de enero, en los predios de su residencia, en el sector El Guayabo del barrio Santa Rosa en Dorado.

Fue descrito como de tez blanca, 5 pies y 11 pulgadas de estatura, 140 libras de peso, ojos marrones y cabello negro.

Al momento de su desaparición, vestía una sudadera negra marca Nike y pantalón corto negro con rayas blancas en los extremos.

La investigación está a cargo de la la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

Si usted conoce del paradero de este joven comuníquese con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Bayamón al 787-269-2424 extensiones 1451, 1610 o 1452.

Además, el teléfono del CIC de Vega Baja es el 787-858-2666. También puede escribir a través de la cuenta oficial de X en @PRPDNoticias o por Facebook www.facebook/prpdgov.

“Su llamada será tratada con estricta confidencialidad”, indicó la Policía.

Tags
Policía de Puerto RicoDesaparecidosDoradoBreaking NewsMenores desaparecidos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
