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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Causa para arresto contra hombre que presuntamente incendió dos iglesias en Adjuntas

La Policía aseguró que Josué González de Jesús confesó los hechos

24 de abril de 2026 - 6:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio de dos templos, uno evangélico y otro católico, en el casco urbano de Adjuntas. En la foto, Parroquia San Joaquín y Santa Ana. (Sandra Torres)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza Nadja Banuchi Ramos, del Tribunal de Utuado, encontró causa para arresto contra Josué González de Jesús, de 27 años, bajo cargos de incendiar dos iglesias en el pueblo de Adjuntas.

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El Departamento de Justicia sostuvo, en declaraciones escritas, que González de Jesús enfrenta dos cargos por incendio agravado, y dos por daños graves, formulados por el fiscal José Rodríguez Quiles por hechos ocurridos el 22 y 23 de abril.

Tras analizar la prueba, Banuchi Ramos encontró causa en todos los cargos y fijó una fianza de $100,000. De momento, Justicia no indicó si González de Jesús prestó el monto requerido. La vista preliminar se celebrará el 8 de mayo.

La Policía sostuvo que González de Jesús, supuestamente, admitió los hechos.

Previamente, el teniente Lyonel Romero Rivera, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Utuado, informó a El Nuevo Día que González de Jesús fue detenido en el centro urbano del pueblo durante la tarde del jueves.

“No puedo entrar en cuanto a lo que expresó. Pero puedo garantizar que hizo admisiones de lo ocurrido y dio detalles de cómo fueron los hechos”, afirmó al tiempo que señaló que el joven no entró en detalles sobre el posible motivo.

A preguntas de este medio sobre si podrían haber otras personas implicadas, el teniente respondió que las autoridades entienden que el individuo habría actuado solo, a base de sus propias declaraciones y la evidencia recopilada.

“La investigación realizada por los agentes del CIC, tanto entrevistas de testigos y personas que han cooperado, así como la corroboración a través de cámaras de seguridad, nos llevan a este individuo”, sostuvo Romero Rivera.

¿Cómo ocurrió?

Los incidentes ocurrieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Adjuntas. El primero fue reportado a eso de las 10:30 p.m. en la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, ubicada en la calle Canas, donde alguien utilizó un acelerante para incendiar el área frontal, causando daños a la puerta principal y la pintura de la estructura.

Los incidentes ocurrieron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en Adjuntas, cuando el imputado, presuntamente, utilizó un acelerante para incendiar el área frontal de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida, ubicada en la calle Canas.

Mientras, el segundo incendio se registró a las 12:28 a.m. en la Parroquia San Joaquín y Santa Ana, en la calle Ruiz Rivera, donde también se utilizó algún tipo de acelerante para prender fuego en áreas laterales y frontales del templo.

En entrevista con El Nuevo Día, el padre Federico Ávila Piña, de la Parroquia San Joaquín y Santa Ana, explicó el jueves que el incendio no logró propagarse al interior del templo. “Solamente rociaron alrededor de las paredes con gasolina o algún otro material. No alcanzó a entrar el fuego al interior del templo”, indicó.

Detalló que las llamas afectaron la pintura de la fachada y parte del sistema de agua.

Al momento, no se ha estimado el total de pérdidas en ambas estructuras.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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